Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Fronreute) Unfall fordert drei Verletzte

Fronreute/ Landkreis Ravensburg (ots)

Schwer verletzt worden sind am Freitagnachmittag die Insassen zweier Autos, die auf der B32 zwischen Blitzenreute und Altshausen zusammengestoßen sind. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam die 60-jährige Lenkerin eines VW Touran während ihrer Fahrt in Richtung Altshausen auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden VW Mutlivan zusammen. Durch die wuchtige Kollision wurde die Unfallverursacherin in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Beifahrerin im Multivan wurde durch den Unfall schwer verletzt und letztlich von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 51-jährige Fahrer des Multivan erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Der Schaden, der durch die Kollision an den beiden Wagen entstanden ist, wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße für längere Zeit gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

