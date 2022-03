Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag in der Äußere Ailinger Straße. In der Zeit von 19.30 bis 20 Uhr beschädigte der Unfallverursacher auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Ecke zur Rheinstraße einen abgestellten BMW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Verkehrskontrollen

An mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet stellten Polizisten des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagnachmittag insgesamt 29 Verkehrsteilnehmer fest, die den erforderlichen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten. Sie müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Ein 39-Jähriger, der ebenfalls von den Beamten an einer Kontrollstelle kontrolliert wurde, war indes alkoholisiert unterwegs. Der Atemalkoholtest ergab, dass der Autofahrer über dem Grenzwert von 0,5 Promille lag. Er musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Auf den 39-Jährigen kommt nach Auswertung der Blutprobe wohl ein erhebliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot zu.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr im Industrieweg ereignet hat. Die 63-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte vom Industrieweg nach links in die Heinrich-Heine-Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 34-jährigen Mercedes-Fahrers, der auf der Heinrich-Heine-Straße unterwegs war, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Wenden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch im Zeitraum von 7.30 bis 15 Uhr auf einem Parkplatz am Alfred-Colsman-Platz einen geparkten Opel gestreift. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Ausgehend von der örtlichen Gegebenheit und dem Schadensbild kommt ein Lkw als Unfallfahrzeug in Betracht. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet mögliche Zeugen unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise.

Salem

Kleiner Baum mutwillig abgerissen

Einen jungen Baum mit etwa zehn Zentimeter Stammdurchmesser haben unbekannte Personen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße "Kleiner Brühl" auf einer begrünten Fahrbahnverengung mutwillig abgerissen. Einen Teil des ursprünglich etwa vier Meter hohen Baumes warfen die Täter anschließend auf das Vordach des in der Nähe befindlichen Kindergartens. Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Owingen

Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, an dem am Donnerstag gegen 7.30 Uhr vier Fahrzeuge beteiligt waren. Weil auf der L 195 zwischen Owingen und Herdwangen ein Auto stark abbremste, um links abzubiegen, mussten die nachfolgenden Fahrzeuge ebenfalls stark abbremsen. Während die 25-jährige Fahrerin eines VW, die 29-jährige Fahrerin eines Hyundai und die 58-jährige Fahrerin eines Audi noch rechtzeitig abbremsen konnten, bemerkte der 45-jährige Fahrer eines Skoda die Situation offensichtlich zu spät. Er fuhr der Audi-Lenkerin auf und schob nach derzeitigem Ermittlungsstand die übrigen Fahrzeuge aufeinander auf. Die 58-jährige Audi-Fahrerin verletzte sich bei der Kollision leicht. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Skoda musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

