Ravensburg

Autobrand

Ein technischer Defekt im Bereich der Mittelkonsole dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein Mercedes gestern in der Bachstraße zu brennen angefangen hat. Zwar entstanden in dem Auto keine offenen Flammen, allerdings kam es zur starken Rauchbildung. Passanten alarmierten die Feuerwehr, die die Rauchentwicklung stoppte. Der Fahrzeughalter schätzt den Schaden auf rund 25.000 Euro.

Ravensburg

Rollerfahrerin aufgefahren

Verletzt worden ist eine Rollerfahrerin am Donnerstagnachmittag in der Schlierer Straße, als sie von einer hinterherfahrenden Autolenkerin übersehen wurde. Die Rollerfahrerin wollte in die Hinzistobler Straße abbiegen und bremste ab, was die 29 Jahre alte Audi-Fahrerin übersah. Durch die Kollision stürzte die Zweiradlenkerin auf die Straße. Dabei kippte ihr Motorroller und fiel gegen einen entgegenkommenden VW. Während am Roller wirtschaftlicher Totalschaden entstand, beläuft sich dieser am Audi auf rund 5.000 und am VW auf rund 6.000 Euro. Die 50 Jahre alte Zweiradlenkerin wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Nach Versuch - Einbrecher bricht in Imbissbude ein

Nachdem wir gestern noch von einem Einbruchversuch in einen Imbiss in der Bleicherstraße berichteten, sind in der Folgenacht die Einbrecher in die Lokalität eingestiegen. Sie brachen die Tür auf und entwendeten aus dem Geschäft mehrere Fladenbrote und Getränkedosen von niedrigem zweistelligem Gesamtwert. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-3333.

Wangen

Mann angegriffen

Die Aufforderung an eine Jugendgruppe, sie solle ihren am Martinstor hinterlassenen Müll mitnehmen, hat einen Jugendlichen wohl so in Rage versetzt, dass er am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr einen Mann angriff. Der bislang Unbekannte beleidigte den Mann und versuchte ihn zu schlagen. Die Polizei ermittelt zwischenzeitlich wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise.

Weingarten

Lkw bleibt in Unterführung hängen

Seine Fahrzeughöhe unterschätzt oder die die Höhe der Unterführung überschätzt hat ein Lastwagenfahrer am Donnerstagnachmittag kurz vor 15 Uhr in der Sterngasse. Der 49 Jahre alte Schwerlastlenker blieb mit seinem Lkw in der Unterführung stecken und musste letztlich durch einen Abschleppdienst befreit werden. Die Unterführung war insgesamt für rund drei Stunden gesperrt. Am Lkw entstand insgesamt ein Schaden von rund 3.000 Euro, während sich dieser an der Decke auf etwa 750 Euro beläuft.

Baindt

Radfahrer gestürzt

Im Kreisverkehr auf dem Dorfplatz ist ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr gestürzt. Der Radler stürzte aus bislang nicht bekannten Gründen und fiel dabei auf sein Gesicht und die rechte Seite, sodass er sich verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Waldsee

Gestürzter Elektromobil-Fahrer alkoholisiert

Eine Atemalkoholkonzentration von über 0,7 Promille hatte der Fahrer eines Elektromobils, der am Donnerstag gegen 9.30 Uhr im Heurenbacher Weg gestürzt ist. Der 64 Jahre alte Fahrer kam aus Richtung Ballenmoos und streifte während der Fahrt den Bordstein, woraufhin er die Kontrolle über sein Elektromobil verlor. Er fiel von dem Fahrzeug und zog sich dabei Prellungen zu. Wegen der festgestellten Alkoholisierung durch die Polizei wurde der Fahrer in einem Krankenhaus im Anschluss nicht nur medizinisch versorgt, sondern musste auch eine Blutprobe abgeben. Sollte diese den zu hohen Promillegehalt bestätigen, hat er mit einem Strafverfahren zu rechnen.

Leutkirch

Unfallflucht

Ein Schaden von etwa 500 Euro dürfte an einem geparkten Ford Focus entstanden sein, der am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Rosenstraße angefahren wurde. Der Fahrer eines Renault parkte aus einer Parklücke aus und streifte den Ford dabei. Im Anschluss suchte der Verursacher das Weite. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei, die nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, dürfen sich unter Tel. 07561/8488-0 melden.

