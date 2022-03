Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

WhatsApp-Betrug

Beinahe Betrügern auf den Leim gegangen ist am Donnerstag eine 73-Jährige, die im Stadtgebiet wohnhaft ist. Die Seniorin wurde auf WhatsApp vermeintlich von ihrem Sohn angeschrieben, der angab, nun eine neue Handynummer zu besitzen, da sein Handy kaputtgegangen sei. Anschließend baten die Betrüger die 73-Jährige darum, eine Bestellung im Wert eines vierstelligen Euro-Betrags zu bezahlen. Die Seniorin ging davon aus, dass sie tatsächlich mit ihrem Sohn schreibt und wollte ihm diesen Gefallen machen, weshalb sie einen Überweisungsträger ausfüllte und zu ihrer Bank brachte. Später fiel der Frau der Betrug auf, sodass sie die Überweisung rechtzeitig stoppen konnte. Ähnliche WhatsApp-Nachrichten von angeblich ihren Angehörigen erhielten am Donnerstag eine 61-Jährige und ein 61-Jähriger, die ebenfalls im Stadtgebiet wohnhaft sind. Beide erkannten die betrügerischen Absichten jedoch und überwiesen die geforderten vierstelligen Euro-Beträge nicht. Stattdessen erstatteten sie Anzeige bei der Polizei.

In den vergangenen Tagen kam es bereits zu ähnlichen Fällen im Bereich Sigmaringen. Nachfolgend unsere Meldung vom 16.03.2022:

Sigmaringen / Illmensee

WhatsApp-Betrug

Mit einer vermeintlich neuen Handynummer meldete sich am Montagnachmittag ein unbekannter Betrüger per WhatsApp bei einem 69-Jährigen, der in Sigmaringen wohnhaft ist. Der Betrüger schrieb den Senior mit "Hallo Papa" an und bat ihn, eine scheinbar wichtige Rechnung für ihn zu bezahlen. Der 69-Jährige ging zunächst tatsächlich davon aus, von seinem Sohn angeschrieben worden zu sein, bat ihn zum Glück jedoch darum, ihn zunächst einmal anzurufen, um mit ihm zu sprechen. Als der vermeintliche Sohn dies ablehnte und mit Nachdruck die Begleichung der Rechnung forderte, wurde der Senior glücklicherweise stutzig und verständigte die Polizei. Anders erging es in der vergangenen Woche einem 57-Jährigen aus Illmensee. Der Mann tappte in die Falle der Betrüger und überwies einen dreistelligen Eurobetrag an ein litauisches Konto, um für seinen angeblichen Sohn die vermeintlich offenen Forderungen eines Versandhauses zu begleichen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche. Sprechen oder telefonieren Sie bei derartigen Kontaktaufnahmen bitte stets direkt mit Ihren Angehörigen und vergewissern Sie sich somit, dass sie auch tatsächlich von Ihren Angehörigen angeschrieben wurden. Verwenden Sie für die Kontaktaufnahme gegebenenfalls zunächst die alte, Ihnen bekannte Rufnummer. Lassen Sie sich vor allen Dingen bei Überweisungen und Geldgeschäften nicht unter Zeitdruck setzten und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Sigmaringen

Ladendiebstähle

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 23-Jährigen, der am Mittwochnachmittag bei einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Schwabstraße erwischt worden war. Der Tatverdächtige hatte mehrere Kleidungsstücke im Wert eines dreistelligen Euro-Betrags angezogen sowie zum Teil unter seiner eigenen Kleidung versteckt. Eine Mitarbeiterin wurde auf den jungen Mann aufmerksam und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des Tatverdächtigen wurden zudem mehrere Artikel im Gesamtwert eines zweistelligen Euro-Betrags entdeckt, die zwischenzeitlich einem Geschäft in der Georg-Zimmerer-Straße zugeordnet werden konnten. Der 23-Jährige gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Gammertingen / Mengen

Geschwindigkeitsverstöße

Nach Kontrollen, die Polizisten des Verkehrsdienstes Sigmaringen mit einem Video-Fahrzeug am Donnerstagnachmittag durchgeführt hatten, müssen die 30-jährige Fahrerin eines VW und der 21-jährige Fahrer eines BMW mit einem empfindlichen Bußgeld, einer Eintragung in die Verkehrssünderdatei und einem Fahrverbot rechnen. Die Lenkerin des VW war auf der L 253 zwischen Kettenacker und Harthausen bei Feldhausen mit 135 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h unterwegs. Der Lenker des BWM brachte es auf der Bundesstraße zwischen Herbertingen und Mengen auf unrühmliche 165 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h.

Pfullendorf

Fahrer schanzt über Kreisverkehr und flüchtet

Über zwei Verkehrsteiler und mehrere dort befindliche Verkehrsschilder fuhr am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Franz-Xaver-Heilig-Straße. Anschließend schanzte der unbekannte Lenker mit seinem Fahrzeug offenbar über den Kreisverkehr Franz-Xaver-Heilig-Straße / Überlingerstraße und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen unter nimmt Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Pfullendorf

Polizei ermittelt nach unangemeldetem sogenanntem "Spaziergang"

Im Zusammenhang mit einem nicht angemeldeten sogenannten "Spaziergang" kam es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einzelnen Demonstrationsteilnehmern. Gegen 18 Uhr versammelten sich zwölf Personen auf der Terrasse vor dem Rathaus, um gegen die Corona-Maßnahmen und insbesondere gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Die Demonstration wurde hierbei im Vorfeld nicht wie vorgeschrieben bei der zuständigen Behörde angemeldet. Nachdem die eingesetzten Polizisten die Personalien der offensichtlichen Versammlungsleiterin zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens erheben wollten, wurde dies von der Frau verweigert. Gleichzeitig tat sich insbesondere ein 61-jähriger Mann aus der Gruppe hervor, der die polizeilichen Maßnahmen massiv störte und den Rest der Teilnehmenden gegen die Einsatzkräfte aufwiegelte. Aufgrund der Störungen sollte der 61-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Hierbei kam es zu einem Gerangel mit den Einsatzkräften, in dessen Verlauf der Mann durch die Polizisten zu Boden gebracht wurde. Seine Ehefrau versuchte derweil ebenfalls, auf die Beamten einzuwirken. Die mutmaßliche Versammlungsleiterin nutzte die Situation indes zur Flucht. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 61-Jährigen und gegen die bislang unbekannte, mögliche Versammlungsleiterin wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Ostrach

Versuchter Einbruch

Unbekannte Personen versuchten in der Zeit zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 0.30 Uhr, die Hintertüre eines Geschäfts in der Albert-Reis-Straße aufzuhebeln. In das Gebäude gelangten die Täter derweil nicht. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen unter nimmt Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen. Als Täter in Betracht kommen zwei bislang unbekannte Männer, die Zeugen im Nahbereich beobachtet hatten. Sie wurden als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Beide waren demnach mit einer längeren Männerjacke sowie einer Jogginghose bekleidet und sollen dunkle Haare gehabt haben.

