Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Gegen Überholverbot verstoßen

Mit einem Bußgeld müssen ein 50-jähriger BMW-Fahrer und eine 38-jährige Audi-Fahrerin rechnen, die am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße zwischen Bad Saulgau und Renhardsweiler trotz Überholverbot andere Verkehrsteilnehmer überholt hatten. Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau stoppten die beiden Fahrzeuglenker und fertigten jeweils eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an die Bußgeldstelle.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro entstand am Mittwoch gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der Bahnhofstraße. Ein 40-jähriger VW-Fahrer übersah beim Einfahren von einem Grundstück auf die Bahnhofstraße einen dort von links kommenden VW-Passat und stieß mit diesem zusammen. Die 29-jährige Passatfahrerin und der Unfallverursacher blieben unverletzt.

Pfullendorf

Betrunkene Person

Zu einem Betrunkenen, der Passanten aufgrund seines alkoholisierten Zustandes aufgefallen war, wurden die Polizei und der Rettungsdienst am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in die Überlinger Straße gerufen. Nach einer kurzen medizinischen Überprüfung wurde der mit etwa 1,5 Promille alkoholisierte Mann noch vor Ort in die Obhut von Bekannten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell