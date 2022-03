Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Geparkten Wagen angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 7.30 und 15 Uhr einen auf einem Firmenparkplatz in der Alfred-Colsman-Straße geparkten Opel Insignia angefahren. Weil der Unfallverursacher danach einfach das Weite gesucht hat, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Polizeibeamte angegriffen

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 27-jähriger Mann rechnen, der sich am Mittwochabend in seiner Wohnung im Stadtgebiet gegen die Maßnahmen der Einsatzkräfte wehrte und die Beamten versuchte anzugreifen. Weil anzunehmen war, dass der Mann zahlreiche Tabletten eingenommen hatte und deshalb eine konkrete Gesundheitsgefahr für ihn nicht ausgeschlossen werden konnte, musste er zur weiteren Diagnostik vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Dagegen wehrte er sich mit aller Kraft und versuchte einen Polizeibeamten zu schlagen. Die Polizisten nahmen den 27-Jährigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in Gewahrsam und begleiteten den Transport in die Klinik. Dort angekommen, beleidigte der Störer darüber hinaus auch den Notarzt. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den Mann ein, der nach der medizinischen Abklärung im Krankenhaus in eine Fachklinik verlegt wurde.

Meckenbeuren

Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste ein 65-jähriger Motorradfahrer, nachdem er am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 467 bei Hirschach in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 25 Jahre alter Nissan-Lenker war in Richtung Tettnang unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass der vorausfahrende Zweiradfahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Beim folgenden wuchtigen Auffahrunfall erlitt der Zweiradfahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An seiner Maschine, die nicht mehr fahrbereit war, wird der Sachschaden auf rund 10.000 Euro, am Pkw auf etwa 8.000 Euro beziffert.

Tettnang

Unfallflucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein Unbekannter am Dienstag zwischen 12 und 18.15 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen auf einem Parkplatz in der Hofrat-Moll-Straße geparkten Audi A4 angefahren und danach das Weite gesucht hat. Der Unfallverursacher hinterließ rund 1.500 Euro Sachschaden. Personen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Polizist getreten

Die eingesetzten Polizeibeamten angegriffen und sich gegen die Maßnahmen heftig gewehrt hat ein 39-jähriger Mann am Dienstagabend in einer Unterkunft im Industrieweg. Die Polizisten waren angerückt, da ein Zeuge eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gemeldet hatte. Die Einsatzkräfte konnten den bereits eskalierten Streit zunächst schlichten. Als der aggressive 39-Jährige zur Verhinderung weiterer Provokationen aus der Unterkunft gebracht werden sollte, wehrte er sich plötzlich mit aller Kraft, trat wild um sich und verletzte dabei einen Polizisten leicht. Erst nachdem der Mann am Boden mit Handfesseln fixiert werden konnte, gelang es den Beamten, ihn zu beruhigen. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Uhldingen-Mühlhofen

Säule auf Schulgelände beschmiert

Mehrere hundert Euro Sachschaden haben Unbekannte zwischen Freitag und Dienstag auf dem Schulhof der Lichtenbergschule in der Straße "In den Auen" angerichtet. Die Schmierfinke, bei denen es sich mutmaßlich um Kinder handeln dürfte, bemalten unerlaubt eine Säule mit bunten Acrylfarben. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07532/43443 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell