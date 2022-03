Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Randalierer in polizeilicher Arrestzelle

Die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbracht hat ein 47 Jahre alter Mann, der am Mittwochabend auf dem Gelände einer Tankstelle randaliert hat. Der Mann schrie herum und warf mit Bierdosen um sich, weshalb die Polizei gerufen wurde. Diese fand den 47-Jährigen in der Schmalegger Straße vor. Der Mann stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss und wirkte orientierungslos und aggressiv, weshalb ihn die Beamten letztlich in Gewahrsam nahmen. Er hat nun die Kosten für den Arrest zu tragen.

Ravensburg

Hecke brennt

Wegen des leichtfertigen Umgangs mit einem Gasbrenner ist am Mittwoch gegen 13 Uhr im Rabenweg eine Thuja-Hecke in Flammen aufgegangen. Ein 57 Jahre alter Anwohner war dabei, mit dem Brenner Unkraut zu entfernen, wobei er die Hecke in Brand setzte. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern aus, bevor der 57-Jährige zusammen mit der gerufenen Feuerwehr die Flammen löschen konnte. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Einbrecher versucht in Schnellimbiss zu gelangen

In eine Imbissbude in der Bleicherstraße hat ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag versucht einzusteigen. Der Täter versuchte eine Seitentür des Imbisses aufzuhebeln, was ihm allerdings misslang. Außerdem warf er einen Stein gegen einen außerhalb des Geschäfts stehenden Kühlschrank, sodass eine Scheibe zu Bruch ging. Ob aus dem Kühlschrank Getränke gestohlen wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich für den Imbissbesitzer auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchsversuchs und bittet unter Tel. 0751/803-3333 Personen, die im Tatzeitraum in dem Bereich Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Wangen

Alkohol am Steuer - Strafanzeige droht

Alkoholisiert war offenbar ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Mittwochnachmittag beim Ärztezentrum stoppte. Der 58-jährige Mann war anderen Autofahrern aufgefallen, da er Alkohol trinkend hinterm Steuer saß. Laut einem Test lag die Atemalkoholkonzentration des Mannes bei über 1,3 Promille, weshalb er in einem Krankenhaus zwei Blutproben über sich ergehen lassen musste. Sollten die Untersuchungen des Blutes die hohen Promillewerte bestätigen, hat der Mann mit einem Strafverfahren zu rechnen. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben.

Isny

Polizei ermittelt nach Einbrüchen

In ein Glasgeschäft in der Bergtorstraße und in einen Jugendtreff in der Rainstraße wurde in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. In der Bergstraße gelangte der Einbrecher über eine nicht verschlossene Hauseingangstür in das Gebäude und hebelte dort eine Tür zur Werkstatt auf. Er durchsuchte im Inneren mehrere Schubladen und stahl letztlich einen geringen Bargeldbetrag sowie Schmuck aus der Auslage des Geschäfts. Er dürfte hier Beute im Wert von mehreren hundert Euro gemacht und an der Tür einen Schaden von rund 500 Euro verursacht haben. In derselben Nacht wurden in der Rainstraße zwei Geldkassen aus einem Jugendzentrum gestohlen. Der Täter gelangte über eine Feuertreppe an ein Fenster im zweiten Obergeschoss des Jugendtreffs und schlug dieses ein. Im Inneren hebelte er eine Bürotür auf und fand dort die zwei Kassen samt Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Der Schaden, den er am Gebäude verursachte, wird ebenfalls auf rund 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Isny, der in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen hat, schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um sachdienliche Hinweise.

Kißlegg

Feuerwehr nach Gasgeruch im Einsatz

Ein Gasgeruch war der Grund dafür, dass die Feuerwehr am Mittwoch gegen 11 Uhr im Marderweg in Waltershofen im Einsatz war. Der Gasgeruch war wohl aufgetreten, nachdem eine 75 Jahre alte Bewohnerin einen Campingkocher umgeräumt hatte. Dieser wurde vorsichtshalber aus dem Wohnhaus entfernt. Eine Luftmessung der Feuerwehr ergab keine Auffälligkeiten. Die 75-Jährige wurde wegen eines schwachen Kreislaufs zur medizinischen Untersuchung vorsichtshalber vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Versuchter Einbruch in Centraltheater

In das Kino in Leutkirch hat ein Einbrecher versucht einzubrechen. Mitarbeitern fielen am vergangenen Sonntag Einbruchspuren an einer Tür auf. Wann genau es zu dem Versuch kam, ist nicht bekannt - klar ist allerdings, dass der Täter bei seinem Werk scheiterte. Es entstand ein Schaden an der Tür, der aktuell noch nicht abgeschätzt werden kann.

Weingarten

Radfahrerin von Pkw angefahren

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat eine 9 Jahre alte Radfahrerin erlitten, die am Mittwoch kurz nach 16 Uhr in der Burachstraße von einem Auto angefahren worden ist. Die Radlerin, die den Gehweg befuhr, wurde von einer 62 Jahre alten Nissan-Lenkerin übersehen, die von einem verkehrsberuhigten Bereich in die Straße einbiegen wollte. Eine Untersuchung der jungen Patientin in einem Krankenhaus war nach Einschätzung des Rettungsdienstes nicht notwendig.

Aulendorf

Ukrainische Flagge gestohlen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde eine auf dem Rathausvorplatz gehisste ukrainische Flagge gestohlen. Die Stadt Aulendorf hisste sie als Zeichen der Solidarität neben der Europaflagge und der Stadtflagge von Aulendorf. Ein bislang nicht bekannter Täter riss die Flagge mit Gewalt von der Fahnenstange, sodass der Ausleger des Mastes brach, und nahm sie mit. Der Stadt entstand durch die Beschädigung und den Diebstahl ein Schaden von rund 170 Euro. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt zwischenzeitlich wegen des Diebstahls und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell