PP Ravensburg: Korrektur zu unserer Pressemeldung: "Polizeipräsidium Ravensburg stellt Kriminalstatistik 2021 vor"

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Frau in Gewahrsam Eine 51 Jahre alte Frau hat die Polizei Ravensburg am Dienstagnachmittag an einem Einkaufszentrum in der Ulmer Straße in Gewahrsam genommen, nachdem sie den Tag über wiederholt aufgefallen war. Unter anderem beleidigte sie am Morgen mehrere Kunden der dortigen Geschäfte und verrichtete in der Öffentlichkeit ihre Notdurft. Nachdem Polizisten die herumschreiende ...

