Ravensburg

Frau in Gewahrsam

Eine 51 Jahre alte Frau hat die Polizei Ravensburg am Dienstagnachmittag an einem Einkaufszentrum in der Ulmer Straße in Gewahrsam genommen, nachdem sie den Tag über wiederholt aufgefallen war. Unter anderem beleidigte sie am Morgen mehrere Kunden der dortigen Geschäfte und verrichtete in der Öffentlichkeit ihre Notdurft. Nachdem Polizisten die herumschreiende Frau der Örtlichkeit verwiesen hatten, sie aber mittags wieder auftauchte, nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam. Sie musste die Zeit bis zum Mittwochmorgen in einer polizeilichen Arrestzelle zubringen. Auf die Störerin kommen nun mehrere Anzeigen und die Kostenrechnung für den Arrest zu.

Ravensburg

Unfallflucht

Nach einer Kollision im Parkhaus eines Lebensmittelmarktes in der Meersburger Straße ermittelt die Polizei. Am Dienstag zwischen 12.15 und 12.30 Uhr wurde ein geparkter VW Golf von einem bislang nicht bekannten Fahrzeug seitlich gestreift, sodass ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand. Der Verursacher des Schadens fuhr nach der Kollision weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, weshalb nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Ladendiebe gestellt

Vier Ladendiebe hat ein Detektiv am Dienstagmorgen in einem Einkaufsmarkt in der Weißenauer Straße gestellt. Das Quartett, bestehend aus zwei 25 und 30 Jahre alten Frauen und zwei 27 und 34 Jahre alten Männern, betrat gemeinsam den Markt mit zwei Einkaufswagen. Während ihres Einkaufs luden sie nicht nur Gegenstände in die Einkaufswagen, sondern versteckten auch Waren im Wert von fast 400 Euro in Jacken und einer mitgeführten Sporttasche. Als sie die Kassen passieren wollten, ohne die versteckten Waren zu bezahlen, stellte sie der Detektiv und rief die Polizei. In der Sporttasche fanden die Beamten zudem ein griffbereites Klappmesser. Es wurden Strafverfahren wegen Diebstahlsdelikten gegen die Gruppe eingeleitet.

Grünkraut

Motorradfahrer stoßen zusammen

Verletzungen erlitten zwei 17 Jahre alte Motorradfahrer, die am Montagabend gegen 18.30 Uhr in der Bodnegger Straße zusammengestoßen sind. Der Lenker einer Kawasaki, der in Richtung Ravensburg unterwegs war, übersah, dass die Piaggio-Fahrerin vor ihm an einem Fußgängerüberweg anhalten musste. Er fuhr auf und wurde über den Lenker abgeworfen. Mit leichten Verletzungen wurden beide Fahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den Zweirädern wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Wangen

Brand in Wohnung

Wegen eines Feuers im Wohnzimmer einer Wohnung in der Immelmannstraße ist die Feuerwehr am Dienstagabend ausgerückt. Aus noch nicht bekannten Gründen entzündeten sich zwei Papiertüten, die auf dem Fußboden neben einem Telefonschrank abgestellt waren, und steckten diesen in Brand. Das Feuer wurde durch die im Einsatz befindlichen Wehrleute gelöscht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Wangen

Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Weil er das Bremsmanöver seines Vordermannes zu spät erkannte, ist ein Autofahrer am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Landesstraße zwischen Wangen und der Autobahn-Anschlussstelle Wangen-Nord in den Gegenverkehr ausgewichen und hat dort einen Verkehrsunfall verursacht. Der vorausfahrende Autofahrer wollte kurz nach der Anschlussstelle auf einen Parkplatz abbiegen, was der 44-jährige Skoda-Lenker übersah. Beim Ausweichen streifte er den Opel einer entgegenkommenden 42-Jährigen, die in Richtung Ravensburg unterwegs war. Diese wurde durch die Kollision leicht verletzt. An ihrem Wagen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro, während sich dieser am Skoda auf rund 5.000 Euro beläuft. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Bodnegg

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr auf der B32 bei Rotheidlen ereignet hat. Ein 73-jähriger Lastwagenfahrer, der in Richtung Wangen unterwegs war, erkannte das Bremsen der vorausfahrenden Autos zu spät und fuhr einem Opel auf. Dieser wurde auf einen davor fahrenden Mitsubishi geschoben. Durch die Kollision verletzten sich die 19 Jahre alte Fahrerin sowie eine 23-jährige und zwei 30-jährige Mitfahrerinnen im Opel leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Die 22-jährige Mitsubishi-Lenkerin und der Unfallverursacher blieben unverletzt. Der Opel wurde durch den Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt.

Leutkirch

Unfall auf Autobahn - Fahrer betrunken

Der Vorwurf, betrunken einen Unfall verursacht und dabei eine Person verletzt zu haben, steht gegen einen 31-jährigen Autofahrer im Raum, der am frühen Mittwoch an einem Verkehrsunfall auf der A 96 kurz nach der Anschlussstelle Leutkirch-West in Richtung Memmingen beteiligt war. Der Mercedes-Lenker fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen auf der rechten Spur einem Fiat Ducato mit hoher Geschwindigkeit hinten auf. Der Fiat wurde daraufhin nach rechts geschleudert und prallte gegen die Mittelleitplanke, während der Mercedes in die rechte Leitplanke fuhr. Der 45 Jahre alte Fiat-Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Beim Unfallverursacher, der indes unverletzt blieb, stellte die hinzugerufene Polizei eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille fest. Er musste die Beamten zu einer Blutabnahme begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An den beiden Pkw entstand ein Schaden, der am Mercedes auf rund 30.000 und am Fiat auf rund 12.000 Euro geschätzt wird.

Leutkirch

Reifen aufgeschnitten

In der Nacht zum Dienstag wurden an einem im Lauerbühl geparkten Mercedes drei Reifen zerschnitten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun gegen den bislang nicht bekannten Täter wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Weingarten

Bürotür aufgebrochen

In der Nacht zum Dienstag wurde in einer Unterkunft in der Scherzachstraße ein Büroraum aufgebrochen. Der Täter entwendete daraus einen Schleifer und eine Säge, die zusammen einen Wert von mehreren hundert Euro haben dürften. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Fronreute

Unfall an Blitzenreuter Steige

Zwei Autofahrerinnen wurden am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B32 im Bereich der Blitzenreuter Steige verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 21 Jahre alte Daihatsu-Fahrerin, die in Richtung Staig unterwegs war, kam in einer Kurve auf die Gegenspur und prallte dort mit dem entgegenkommenden VW einer 52-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen erlitten durch die Kollision eher leichte Verletzungen. An beiden Pkw entstand erheblicher Schaden. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Verkehr auf der Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

