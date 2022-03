Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Geschwindigkeitsverstoß

Mit einer Geschwindigkeit von 132 km/h anstatt der zulässigen 100 km/h war am Montagnachmittag ein 25-jähriger Audi-Fahrer auf der Bundesstraße zwischen Nollhof und Winterlingen unterwegs. Polizisten des Verkehrsdienstes Sigmaringen nahmen den 25-Jährigen mit einem Videofahrzeug auf und stoppten den Audi. Der Fahrzeuglenker muss nun mit einem Bußgeld und einer Eintragung in die Verkehrssünderdatei rechnen.

Sigmaringen / Illmensee

WhatsApp-Betrug

Mit einer vermeintlich neuen Handynummer meldete sich am Montagnachmittag ein unbekannter Betrüger per WhatsApp bei einem 69-Jährigen, der in Sigmaringen wohnhaft ist. Der Betrüger schrieb den Senior mit "Hallo Papa" an und bat ihn, eine scheinbar wichtige Rechnung für ihn zu bezahlen. Der 69-Jährige ging zunächst tatsächlich davon aus, von seinem Sohn angeschrieben worden zu sein, bat ihn zum Glück jedoch darum, ihn zunächst einmal anzurufen, um mit ihm zu sprechen. Als der vermeintliche Sohn dies ablehnte und mit Nachdruck die Begleichung der Rechnung forderte, wurde der Senior glücklicherweise stutzig und verständigte die Polizei. Anders erging es in der vergangenen Woche einem 57-Jährigen aus Illmensee. Der Mann tappte in die Falle der Betrüger und überwies einen dreistelligen Eurobetrag an ein litauisches Konto, um für seinen angeblichen Sohn die vermeintlich offenen Forderungen eines Versandhauses zu begleichen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche. Sprechen oder telefonieren Sie bei derartigen Kontaktaufnahmen bitte stets direkt mit Ihren Angehörigen und vergewissern Sie sich somit, dass sie auch tatsächlich von Ihren Angehörigen angeschrieben wurden. Verwenden Sie für die Kontaktaufnahme gegebenenfalls zunächst die alte, Ihnen bekannte Rufnummer. Lassen Sie sich vor allen Dingen bei Überweisungen und Geldgeschäften nicht unter Zeitdruck setzten und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr in der Herbertinger Straße ereignet hat. Die 39-jährige Fahrerin eines Audi wollte von der Herbertinger Straße nach links in die Max-Eyth-Straße abbiegen, hierzu verringerte sie die Geschwindigkeit und setzte den linken Blinker. Der 26-jährige Fahrer eines Mercedes, welcher hinter dem Audi unterwegs war, erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr der 39-Jährigen auf. Die Unfallbeteiligten blieben bei der Kollision der beiden Fahrzeuge glücklicherweise unverletzt.

Pfullendorf

Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 48-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 18.45 Uhr in der Straße "Hesselbühl" zu. Beim Abladen des Sattelzugs, der Solarmodule geladen hatte, wollte ein 23-jähriger Gabelstaplerfahrer zwei aufeinander gestapelte Paletten entladen. Beim Rückwärtsfahren kippte die Ladung mit einem Gewicht von etwa 1,2 Tonnen zur Seite weg und begrub den danebenstehenden 48-Jährigen. Nach sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurde der Lkw-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An der Unfallstelle war neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst auch ein Kriseninterventionsteam eingesetzt, welches die unmittelbar beteiligten Personen betreute. Der Verkehrsdienst Sigmaringen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

