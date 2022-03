Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad

Gasgeruch

Wegen Gasgeruchs in einem Mehrfamilienhaus in der Seestraße West sind am Dienstagvormittag die Feuerwehr und die Polizei ausgerückt. Grund für den Gasaustritt war den ersten Erkenntnissen zufolge eine defekte Dichtung. Die Menge war jedoch wohl gering, sodass die Wehrleute zwar den Hahn abdrehen mussten, jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr für die Anwohner bestand und die Einsatzkräfte wieder abrücken konnten. Eine Reparaturfirma wurde für weitere Maßnahmen informiert.

Meckenbeuren

Motorradfahrer rutscht in Gegenverkehr

Glück im Unglück hatte der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads, als er am Dienstagabend in der Daimlerstraße stürzte. In einer Linkskurve kam er bei nasser Fahrbahn zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr, wo sein Kraftrad mit der Seite eines Skoda kollidierte. Der junge Mann blieb dabei unverletzt, Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Zweirad und der Pkw, der beim Unfall einen platten Reifen davontrug, mussten abgeschleppt werden.

Friedrichshafen / Meckenbeuren

Polizei stoppt alkoholisierte Fahrer

Weil sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch betrunken hinterm Steuer erwischt wurden, müssen drei Verkehrsteilnehmer mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Gegen 22 Uhr stoppten die Beamten in Meckenbeuren einen 31-jährigen Autofahrer, bei dem eine anschließende Atemalkoholmessung einen Wert von über 1,5 Promille erbrachte. Gegen 2 Uhr stoppten die Polizisten im Friedrichshafener Stadtgebiet einen 20 Jahre alten E-Scooter-Fahrer, der für seine Fahrt alkoholbedingt offenbar zwei Fahrspuren benötigte. Die Ermittler bemängelten neben seinem Atemalkoholwert von rund 1,7 Promille auch eine mutmaßliche Drogenbeeinflussung des Fahrers und den abgelaufenen Versicherungsschutz des Fahrzeugs. Nur wenige Minuten später fiel ein 32-jähriger Autofahrer auf, bei dem ein Atemalkoholtest etwa 1,1 Promille anzeigte. Für alle drei endete die Weiterfahrt und es folgte eine Blutentnahme in einer Klinik. Sowohl der 31-Jährige als auch der 32-Jährige mussten darüber hinaus auch ihren Führerschein abgeben. Auf den 20-Jährigen kommt neben der Strafanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt auch ein Ermittlungsverfahren wegen des fehlenden Versicherungsschutzes und seiner mutmaßlichen Betäubungsmittelbeeinflussung zu.

Meersburg

Fahrzeug übersehen - Unfall

Sachschaden entstand am Dienstagmorgen, als gegen 9.30 Uhr zwei Fahrzeuge in der Stettener Straße zusammengestoßen sind. Beim Einfahren auf die Straße von einem Tankstellengelände kommend übersah eine 79-jährige Audi-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten VW Transporter. Durch die Kollision wurden niemand verletzt. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand rund 2.000 Euro, am VW wird dieser auf etwa 500 Euro beziffert.

Markdorf

Gasalarm in Schule

Zwar zunächst ohne Heizung, aber pünktlich konnte der Schulbetrieb in der Jakob-Gretser-Schule am Dienstagmorgen beginnen, nachdem um kurz nach 7 Uhr der Gasalarm im Gebäude ausgelöst hatte. Die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten bei einer Luftmessung keine Auffälligkeiten fest. Es ist anzunehmen, dass der Alarm aufgrund von Bauarbeiten im Schulgebäude und eines daraus resultierenden technischen Defekts ausgelöste. Aus Sicherheitsgründen wurde kurzzeitig der Gashahn abgestellt. Die rund 400 Schüler und Lehrkräfte konnten rechtzeitig und ohne Gefahr zum Schulbeginn um 8 Uhr ins Gebäude.

Meersburg

18-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizei

Weil er am späten Dienstagabend versuchte durch seine beschleunigte Fahrt einer Polizeikontrolle zu entkommen, muss sich nun ein 18-jähriger VW-Fahrer strafrechtlich verantworten. Polizeibeamten war der Wagen des Mannes mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit in der Daisendorfer Straße aufgefallen, woraufhin sie den Fahrer einer Kontrolle unterziehen wollten. Der 18-Jährige drückte jedoch weiter aufs Gas, ignorierte mehrere Verkehrszeichen, darunter auch eine rote Ampel, und kam im Bereich des Menzishoferwegs in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Sein Wagen kollidierte mit einer Hecke. Weder der Fahrer, noch seine beiden Mitfahrer verletzten sich bei dem Unfall. Am Wagen entstand geringer Sachschaden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 18-Jährigen ein und beschlagnahmten seinen Führerschein. Warum er vor der Polizei flüchten wollte, ist aktuell nicht bekannt.

Markdorf

Pkw-Lenker übersieht Radfahrerin - Unfall

Verletzt in eine Klinik gebracht werden musste ein 62-jährige Radfahrerin, nachdem sie am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr in der Ensisheimer Straße von einem Pkw erfasst wurde. Der 30-jährige Fahrer des Daimlers wollte von der Straße "Am Sportplatz" auf die Ensisheimer Straße fahren und kollidierte im Einmündungsbereich mit der von links kommenden Zweiradfahrerin. Diese stürzte und zog sich Verletzungen in noch nicht bekanntem Ausmaß zu. Der Sachschaden an Fahrrad und Pkw fällt mit wenigen hundert Euro gering aus.

