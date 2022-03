Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall auf Kreuzung

Wirtschaftlicher Totalschaden ist am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr an zwei Autos entstanden, die auf der Kreuzung Ravensburger Straße / Weißenauer Straße zusammengestoßen sind. Ein 26 Jahre alter Hyundai-Fahrer, der von der Ravensburger Straße in die Weißenauer Straße fahren wollte, übersah beim Queren der Jahnstraße einen Renault, dessen 47 Jahre alter Lenker in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Ravensburg

Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Meersburgerstraße ist am Montag gegen 13 Uhr ein Mini angefahren worden. Der Verursacher hinterließ an dem Wagen einen Schaden von etwa 600 Euro und suchte im Anschluss das Weite. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Radfahrer gestürzt

Von einer 36-jährigen Autofahrerin übersehen wurde ein Fahrradfahrer, der am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Schafheitlinstraße in der Folge stürzte. Die Fahrerin des Seat war in Richtung Abt-Hyller-Straße unterwegs und übersah den 50 Jahre alten entgegenkommenden Radler, als sie an einem geparkten Auto vorbeifuhr. Um eine frontale Kollision zu verhindern musste der 50-Jährige so stark bremsen, dass er stürzte und sich dabei leicht verletzte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Fleischwangen

Kind nach Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 3 Jahre altes Kind erlitten, das am Dienstag kurz vor 13 Uhr aus einem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses gefallen ist. Der Bub kletterte in einem kurzen unbeobachteten Moment über das Sofa auf den Sims des Fensters, das zum Lüften geöffnet war. Von dort fiel er etwa sechs Meter tief auf den Hof und erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Es wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Aulendorf

Brennender Mülleimer

In Flammen aufgegangen ist der Inhalt eines Müllcontainers am Montag gegen 18.30 Uhr im Spitalweg. Vermutlich waren leicht entzündliche Abfälle die Ursache für das Feuer, bei dem letztlich kein nennenswerter Sachschaden entstanden ist. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Aulendorf

Auto angefahren - Zeugen gesucht

Nachdem am Montag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr ein auf einem Parkplatz in der Hauptstraße an der Einmündung zum Metzgergässle geparktes Auto angefahren wurde, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher, der vermutlich ein rotes Auto fuhr, flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an dem geparkten Mercedes CLA zu kümmern. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Wangen

Feuerwehr rückt aus

Gartenabfälle sind am Montagabend gegen 20.15 Uhr in der Erzberger Straße in Brand geraten. Der Grünschnitt war hinter Wohnhäusern zur Entsorgung gelagert und geriet aus bislang noch nicht bekannten Gründen in Brand. Die Feuerwehr, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Feuer.

Wangen

Mülleimer in Brand gesteckt

Auf dem Friedhof wurde am vergangenen Wochenende ein mit Holz verkleideter Mülleimer angezündet. Der Mülleimer brannte vollständig aus und entflammte auch einen in der Nähe befindlichen Blumenkasten. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Wangen ermittelt, sachdienliche Hinweise auf den Verursacher des Brandes werden unter Tel. 07522/984-0 entgegengenommen.

Kißlegg

Reifen zerstochen

Alle vier Reifen eines in der Blumenstraße geparkten Ford Transit hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende zerstochen. Der Täter verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise.

Leutkirch

Bei Geldtausch beklaut

Auf einen Dieb hereingefallen ist ein 79 Jahre alter Mann, der Montagnachmittag in der Marktstraße einem Mann Geld wechseln wollte. Der unbekannte Täter, von dem lediglich bekannt ist, dass er eine braune Jacke getragen haben soll, sprach den Senior an und bat darum, 2 Euro klein zu wechseln. Beim Zusammensuchen der Münzen im Portemonnaie des 79-Jährigen half der Täter und stahl währenddessen wohl unbemerkt einen dreistelligen Euro-Betrag aus dem Scheinfach der Geldtasche. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Leutkirch entgegen. In dem Zusammenhang wird nochmals eindringlich vor Geld-Wechsel-Schwindlern gewarnt. Lassen Sie niemanden, den Sie nicht kennen, an ihre Wertsachen. Mehr Tipps dazu finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

Leutkirch

Gegen Rettungswagen auf Einsatzfahrt geprallt

Hoher Sachschaden dürfte bei einem Unfall entstanden sein, bei dem ein Rettungsfahrzeug auf Einsatzfahrt beteiligt war. Der Rettungswagen fuhr auf der Landesstraße 319 von Isny kommend in Richtung Autobahn mit Sondersignal und Blaulicht, als er an eine Fahrzeugkolonne heranfuhr. Die Fahrzeuge bremsten ab um dem Rettungsfahrzeug ein Überholen zu ermöglichen. Als der Wagen auf Höhe eines BMW war, scherte dessen 40 Jahre alter Fahrer plötzlich nach links aus, um ebenfalls zu überholen. Der Lenker des Rettungswagens könnte die seitliche Kollision nicht verhindern, durch die das vordere linke Rad des BMW ausgerissen wurde. Die Insassen der beiden Fahrzeuge wurden durch den Unfall nicht verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit nicht bekannt. Der BMW musste an der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Insassen des Rettungswagens, unter denen sich ein Herzpatient und ein Notarzt befanden, wurden an der Unfallstelle von einem weiteren Rettungsfahrzeug abgeholt und weitertransportiert.

