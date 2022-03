Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Mann setzt sich gegen Dieb zur Wehr

Mit Wasserflaschen setzte sich am Montag gegen 19.15 Uhr ein 45-jähriger Mann gegen einen Dieb in der Sigmaringer Straße zur Wehr. Der bislang Unbekannte hatte den 45-Jährigen von hinten angerempelt und ihm in die Jackentasche gegriffen. Als der Täter in die anderen Jackentaschen greifen wollte, schlug der 45-Jährige dem Unbekannten mit einem Verbund aus 0,5 Liter Wasserflaschen, den er zuvor in einem Lebensmittelmarkt gekauft hatte, in das Gesicht. Der Täter stürzte und ergriff anschließend ohne Beute die Flucht. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen. Der Täter dürfte zwischen 25 und 45 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Zudem soll er einen Vollbart gehabt und südländisch ausgesehen haben. Bekleidet war der Unbekannte wohl mit einer dunklen Jacke und einem grünen oder blauen Rucksack.

Neufra

Brand bei Wartungsarbeiten an einer Photovoltaik-Anlage

Bei Wartungsarbeiten an einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Unternehmens in der Wiesenstraße führte mutmaßlich ein Kurzschluss an einem Verteilerkasten am Montag gegen 13.15 Uhr zu einem Kabelbrand. Nachdem die Stromversorgung des Gebäudes getrennt worden war, konnte die Feuerwehr den Brand löschen, sodass sich der Schaden auf Büroräumlichkeiten im ersten Obergeschoss beschränkt. Die Gesamtsumme wird derweil auf etwa 50.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Gammertingen hat unter Beteiligung eines Gutachters der Versicherung die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Sigmaringen

Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung am Montagmittag gegen 13 Uhr hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen. Ein 14-Jähriger hatte die Polizei verständigt und angegeben, dass ihn ein unbekannter Mann in der Schwabstraße am Kragen gepackt und gegen einen Metallzaun gedrückt habe. Nachdem die Polizei den Unbekannten ausfindig machen konnte, schilderte dieser den Sachverhalt aus seiner Sicht. Demnach habe der 14-Jährige vor anderen Jugendlichen damit geprahlt, eine Flasche Wodka in einem Drogeriemarkt gestohlen zu haben. Im Anschluss soll er die Flasche in der Fußgängerzone zerschlagen haben. Als der 43-Jährige den Teenager auf sein Verhalten ansprach, reagierte dieser offensichtlich äußerst frech, weshalb der Mann den Jungen am Pullover packte und schüttelte. Der Teenager muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen, gegen den 43-Jährigen wird eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft gefertigt. Hinweise von Zeugen, die die Situation beobachtet haben, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Pfullendorf / Bad Saulgau

Verkehrskontrollen

Mit einem alten Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 war ein Rollerfahrer unterwegs, den Polizisten des Polizeipostens Pfullendorf am Montagnachmittag in der Straße "Sechslindensteige" in Pfullendorf kontrollierten. Der 54-Jährige durfte die Fahrt nicht mehr fortsetzen und muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetztes rechnen. Mit einem gültigen Versicherungsschutz, aber stattdessen ohne Führerschein war hingegen ein 37-jähriger Rollerfahrer unterwegs, den Polizisten am Montagnachmittag an einer Kontrollstelle in der Platzstraße in Bad Saulgau stoppten. Der Fahrzeuglenker muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Zudem müssen sich 24 weitere Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls an der Kontrollstelle in der Platzstraße kontrolliert wurden und ohne Sicherheitsgurt unterwegs waren oder mit dem Handy hinter dem Steuer gesessen sind, auf ein Bußgeld einstellen.

Mengen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17 Uhr in der Zeppelinstraße ereignet hat. Die 49-jährige Fahrerin eines Renault übersah eigenen Angaben zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne einen Pflanzenkübel aus Beton, der sich als Fahrbahnverengung auf der Straße befindet, und fuhr auf diesen auf. Während die Fahrzeuglenkerin glücklicherweise unverletzt blieb, musste sich ein Abschleppdienst um das nicht mehr fahrbereite Auto kümmern.

Meßkirch

Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter wollten in der Nacht von Sonntag auf Montag die Eingangstüre eines Lagerraumes, der sich neben einer Gaststätte in der Hauptstraße befindet, aufhebeln. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. In die Räumlichkeiten gelangten die Unbekannten indes nicht. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt in diesem Sachverhalt und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07575/2838 um Hinweise.

Bingen

Mann verbringt die Nacht in Gewahrsam

Einer Frau, die am Montagabend mit ihrem Freund in einer Wohnung in der Straße "Schmidl Siedlung" in Streit geriet, kamen Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen zu Hilfe. Ihr 31-jähriger Lebensgefährte war mit über 2,5 Promille stark alkoholisiert und verhielt sich ihr gegenüber aggressiv. Während des Streits hatte er zuvor eine Zimmertüre beschädigt und der Frau zudem verbal gedroht. Da der Mann keinen anderen Hinwendungsort benennen konnte, musste er die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

