PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Radfahrer nach Schlag gegen Auto gesucht

In Rage geraten war offenbar ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer am Montagabend gegen 17.45 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters. Der Radler soll kurz vor einem Toyota-Fahrer eingeschert sein, woraufhin der Autofahrer stark bremsen musste und die Hupe betätigte. Dem Autofahrer zufolge hielt der Mann daraufhin mit seinem Zweirad an, schlug kräftig auf die Motorhaube und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Durch den Schlag entstand eine Eindellung. Der Unbekannte, der als dunkel gekleidet und glatzköpfig beschrieben wird, flüchtete. Personen, die auf die Tat aufmerksam wurden oder sachdienliche Hinweise zum Pedelec-Lenker geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Mann angegriffen - Zeugen gesucht

Nachdem ein 22-jähriger Mann seinen Angaben zufolge am Montagabend gegen 20.45 Uhr in der Katharinenstraße von drei unbekannten Männern angegriffen wurde, ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Die Männer hätten ihn mit Schlägen und Tritten leicht verletzt und seien daraufhin mit einem silbernen oder beigen 5er Golf mit Zulassung im Bodenseekreis geflohen. Personen, die Zeugen der Tat wurden oder Hinweise auf die Angreifer geben können, werden gebeten, unter Tel. 07541/701-0 die Polizei Friedrichshafen zu kontaktieren.

Friedrichshafen - Fischbach

Bus streift Pkw

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr entstanden, als ein 34-jähriger Lenker eines Linienbusses mit seinem Fahrzeug in der Dornierstraße einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf streifte. Während der Sachschaden am Bus auf rund 2.000 Euro beziffert wird, fällt dieser am Pkw mit 8.000 Euro wesentlich höher aus. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen - Fischbach

Graffiti-Schmiererei

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Sonntagmittag die Fassade einer Gartenwirtschaft am Fildenplatz mit Graffiti beschmiert. Der Täter richtete den ersten Schätzungen zufolge einen Sachschaden von rund 3.000 Euro an. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Meckenbeuren

Verletzte bei Auffahrunfall

Fünf verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 30 bei Lochbrücke ereignet hat. Ein 52-jähriger Hyundai-Fahrer erkannte aus Unachtsamkeit zu spät, dass der vorausfahrende VW-Polo verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW, dessen vier Insassen im Alter von 23 bis 48 Jahren leichte Verletzungen erlitten, auf einen Mercedes Sprinter aufgeschoben. Der Unfallverursacher erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die Polo-Insassen wurden von Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Hyundai, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, sowie am VW entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, am Sprinter wird dieser auf rund 1.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße teilweise einseitig gesperrt werden.

Überlingen

Mit Pkw überschlagen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 37-jähriger Autofahrer, als er am Sonntagmittag gegen 12.15 Uhr auf der K7786 bei Aufkirch verunfallt ist. Beim Versuch einen Pkw zu überholen geriet sein Honda linksseitig in den Grünstreifen. Aufgrund des ruckartigen Gegenlenkens kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Honda, am dem sich der Sachschaden auf rund 5.000 Euro beläuft, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Farbschmierereien

Mit schwarzer Sprühfarbe hat ein Unbekannter zwischen Samstag und Montag das Treppengeländer des Eingangsbereichs eines Pflegeheims und eine Sitzbank in der St. Ulrich-Straße beschmiert. Der Täter hinterließ polizeifeindliche Schriftzüge und richtete bei dabei Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an. Die Polizei Überlingen ermittelt und nimmt Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Auffahrunfall

Auf rund 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.15 Uhr in der Hochbildstraße entstanden ist. Eine 44 Jahre alte Renault-Lenkerin war stadteinwärts unterwegs und erkannte nicht, dass der vorausfahrende 61-Jährige mit seinem VW-Crafter abbiegen wollte und abbremste. In der Folge fuhr sie mit ihrem Twingo auf. An beiden Fahrzeugen entstand etwa 4.000 Euro Sachschaden, die Unfallbeteiligten bleiben unverletzt.

Markdorf

Uneinsichtiger Senior versucht nach Unfall zu flüchten

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss ein 81-jähriger Autofahrer rechnen, nachdem er am Montagvormittag in der Hauptstraße einen Unfall verursacht hat und danach einfach das Weite suchen wollte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie der Senior beim Einparken einen abgestellten Wagen touchierte und beim weiteren Rangieren mit einem Poller zusammenstieß. Der Zeuge sprach den Fahrer an und konnte den 81-Jährigen, der vollkommen uneinsichtig war, bis zum Eintreffen der Polizei an seiner Weiterfahrt hindern. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der beim Unfall verursachte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Frickingen

Pedelec-Fahrer von Auto erfasst

In eine Klinik musste ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer gebracht werden, nachdem er am Montag gegen 15.30 Uhr zwischen Frickingen und Lippertsreute von einem Pkw erfasst wurde. Der 49-jähriger Audi-Fahrer fuhr an einer Einmündung auf die L 205 und übersah dabei den von links in Richtung Frickingen fahrenden Vorfahrtsberechtigten. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radler zu Boden und zog sich mehrere Knochenbrüche zu. Der Gesamtsachschaden, der durch die Kollision an den Fahrzeugen entstanden ist, beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

