Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Raser gestoppt

Mit Beginn des Frühlings sind nicht nur wieder zunehmend Fahrradfahrer und Motorradlenker unterwegs, auch die Motorradstaffel der Verkehrspolizei ist wieder aktiv. Mit ihren Videoaufzeichnungen während der Fahrt ahnden sie zu schnelle Verkehrsteilnehmer und haben auch am Sonntag im Raum Ravensburg einige Temposünder gestoppt. So kontrollierten sie auf der B30 in Richtung Ulm den 31-jährigen Lenker eines Mercedes AMG, der bei erlaubten 120 km/h und später 100 km/h über längere Zeit mit rund 165 km/h unterwegs war. Auch einen 24-jährigen Motorradfahrer stoppten die Beamten auf der B30. Er war statt den erlaubten 100 km/h mit etwa 160 km/h unterwegs. Ein 33-jähriger BMW-Lenker übertrumpfte jedoch beide, statt den erlaubten 120 km/h hatte er 190 km/h auf dem Tacho. Auch im Wernerhoftunnel, wo die Geschwindigkeit auf 100 km/h reduziert ist, verringerte er sein Tempo nicht.

Auf die genannten Fahrer kommend Fahrverbote, Eintragungen im Verkehrssünderregister und empfindliche Bußgelder zu.

Ravensburg

Brandalarm

Wegen eines ausgelösten Brandalarmes in einer sozialen Einrichtung in der St-Martinus-Straße sind am Sonntag gegen 14 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge der Feuerwehr angerückt. Ein Bewohner hatte augenscheinlich einen Topf auf dem Herd vergessen. Der dadurch entstandene Rauch sorgte für die Alarmauslösung. Zu einem Brand kam es nicht. Nach kurzem Durchlüften konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Horgenzell

Unfall in Zogenweiler

Hohen Sachschaden forderte ein Auffahrunfall am Sonntagnachmittag auf der Durchgangsstraße in Zogenweiler. Ein 35 Jahre alter Audi-Lenker erkannte zu spät, dass die 18-jährige Fahrerin eines Mitsubishi vor ihm abbremste und nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. Beim Zusammenprall der beiden Wagen entstand ein Schaden, der sich am Audi auf etwa 8.000 rund am Mitsubishi auf rund 4.000 Euro belaufen dürfte.

Leutkirch

Überholen vor Kurve führt zu Unfall - Zeugen gesucht

Von einem Abschleppdienst geborgen werden musste am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ein Audi, der auf der Landesstraße zwischen Leutkirch und Kimratshofen verunglückt ist. Der 32 Jahre alte Lenker des Wagens fuhr auf Höhe von Ellmeney und überholte vor einer Kurve mehrere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit. In der nach dem Überholvorgang folgenden Kurve war er immer noch so schnell, dass er von der Straße abkam und mit seinem Auto im Acker landete. Er lenkte zurück auf die Straße und kam dort letztlich zum Stillstand. An seinem Audi entstand bei der Fahrt abseits der Straße ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn. Die Lenker der Wagen, die der Audi-Fahrer kurz vor seinem Unfall überholte, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Wangen

Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Davongefahren ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstag zwischen 9 und 18 Uhr auf dem Parkplatz 14 im Scherrichmühlweg ereignet hat. Der Flüchtige touchierte in der Zeit einen geparkten Seat Leon an dessen vorderen Stoßstange und verursachte einen Schaden, der auf rund 2.000 Euro geschätzt wird. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei Wangen zu melden.

Wangen

Holzskulpturen umgeworfen

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte mehrere Holzskulpturen in einem Garten im Allmandweg umgeworfen. Die rund zwei Meter hohen Figuren, die etwa 60 kg schwer sind, werden derzeit auf entstandene Schäden geprüft. Hinweise auf die Personen, die die schweren Figuren umgestoßen haben, werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Argenbühl

Brand auf Bauernhof

Noch ungeklärt ist die Ursache für den Brand eines Misthaufens auf einem Bauernhof bei Göttlishofen am Sonntagabend. Kurz vor 18 Uhr bemerkten Anwohner den Rauch aus dem Haufen, der daraufhin von der gerufenen Feuerwehr gelöscht wurde, um einen größeren Schwelbrand zu verhindern. Ein Schaden entstand nicht. Wie es zu der Rauchentwicklung kommen konnte, klärt nun das Polizeirevier Wangen.

Vogt

Einbruch in Wohnhaus

Mitten am Tag, zwischen 11 und 16 Uhr am Freitag, ist ein Einbrecher in ein Haus im "Füssinger" eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen drückte er ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt. Er durchwühlte mehrere Zimmer. Ob er letztlich auch etwas stahl, wird derzeit noch abgeklärt. Der Polizeiposten Vogt bittet um Hinweise. Insbesondere ein 20 Jahre alter Mann ist im Verdacht, der einem Nachbar am Freitag aufgefallen war. Er soll während des Tatzeitraums an Haustüren geklingelt und gebettelt haben. Sachdienliche Informationen werden unter Tel. 07529/97156-0 entgegengenommen.

Weingarten

Fahrer unter Drogeneinfluss

Wegen des akuten Verdachts, unter Drogeneinwirkung hinterm Steuer gesessen zu haben, ermittelt das Polizeirevier Weingarten aktuell gegen einen 30-Jährigen. Der Autofahrer wurde am Sonntagmorgen von einer Polizeistreife kontrolliert und nach Anzeichen für Rauschgiftbeeinflussung einem Drogenvortest unterzogen. Als dieser positiv ausfiel, untersagten die Beamten die Weiterfahrt des 30-Jährigen. Sie behielten seinen Autoschlüssel ein und nahmen ihn mit zur Blutabnahme. Sollte die Untersuchung seiner Blutprobe die Drogenbeeinflussung ebenfalls bestätigen, kommen auf ihn eine Anzeige und ein Fahrverbot zu.

