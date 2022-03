Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Glasscheibe eingeschlagen

Die Glasscheibe eines Schaukastens am Eingang des Kindergartens in der Marienstraße hat ein Unbekannter zwischen Samstag und Sonntagmorgen offenbar mutwillig mit einem Stein zerstört. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die in der fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer

Mit einer Strafanzeige muss ein 47-jähriger Mann rechnen, der am Montagmorgen deutlich alkoholisiert mit seinem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs war. Da eine Atemalkoholmessung bei dem Radler über 2 Promille ergab, musste der Fahrer die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Fortsetzen durfte er seine Fahrt nicht. Es wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ermittelt.

Meckenbeuren

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

In eine Klinik gebracht werden musste ein Motorradfahrer, nachdem er am Sonntag gegen 17 Uhr zwischen Kehlen und Ailingen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Ein Chrysler-Fahrer bog hinter Holzreute von der K 7725 auf einen Waldweg ab, weshalb ein folgender Pkw-Lenker abbremsen musste. Der 44-jährige Zweiradfahrer erkannte die Situation vor sich zu spät und wich nach rechts aus, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Dabei touchierte er den vorausfahrenden BMW an der Fahrzeugseite, verlor die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte mit dem abbiegenden Chrysler. Bei den Zusammenstößen und dem folgenden Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 3.500 Euro beziffert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Immenstaad

Auffahrunfall mit mehreren Leichtverletzten

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 15.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad ereignet hat. Eine 65 Jahre alte BMW-Lenkerin war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und wollte zunächst nach rechts in Richtung Immenstaad abbiegen. Spontan entschied sie sich dazu, weiter geradeaus zu fahren und lenkte zurück auf ihre Fahrspur. Eine nachfolgende 20-Jährige konnte ihren Audi noch rechtzeitig abbremsen. Dem dahinterfahrenden 21-jährigen VW-Lenker gelang dies, mutmaßlich aufgrund mangelndem Sicherheitsabstandes, nicht und er fuhr wuchtig auf. Die zwei Insassen im Audi erlittet dabei leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Eine 15 Jahre alte Mitfahrerin im VW zog sich ebenfalls leicht Blessuren zu. Der Audi, an dem der Sachschaden auf rund 6.000 Euro beziffert wird, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Streit an Fußgängerüberweg eskaliert

Mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung muss ein 40-jähriger Mann rechnen, der am Sonntagmittag offensichtlich in Rage geraten war. Eine gleichalte Frau war mit ihrem Pkw in der Christophstraße unterwegs und hatte ihm offenbar das Überqueren des Fußgängerüberwegs nicht ermöglicht. Er ließ seinem Unmut darüber freien Lauf, trat gegen den hinteren Kotflügel des Wagens und verursachte dabei rund 3.000 Euro Sachschaden. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Fußgänger ein, auf die Autofahrerin kommt wegen ihres Fehlverhaltens eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

Owingen

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Samstag gegen 14.15 Uhr auf der L 195 bei Owingen erlitten zwei Erwachsene und ein Kind leichte Verletzungen. Der 38-jährige Fahrer eines VW Caddy wollte von Überlingen kommend nach links auf die L 205 in Richtung Billafingen abbiegen. Er erkannte einen aus Richtung Pfullendorf nahenden Ford und brach den Abbiegevorgang ab. Mutmaßlich weil der VW leicht auf der Gegenfahrspur stand, versuchte die 27-jährige Lenkerin des Ford auszuweichen und verlor dabei die Kontrolle über ihren Wagen. Sie schleuderte über die Fahrbahn, kollidierte mit dem stehenden VW des Mannes und kam mehrere Meter später zum Stehen. Durch den wuchtigen Zusammenstoß zogen sich die Autofahrer sowie ein vier Jahre altes Kind im Ford, das zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde, leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich am VW auf etwa 5.000 Euro, am Ford auf rund 25.000 Euro.

Markdorf

Flächenbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagabend gegen 18 Uhr in Ittendorf eine rund 9000 Quadratmeter große Grünfläche in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen in der Weingartenstraße löschen. Wie hoch der durch das Abbrennen des Grases und des auf der Wiese gelagerten Stapelholzes entstandene Schaden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bislang nicht.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbruch in Gaststätte

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Fenster einer Gaststätte in der Daisendorfer Straße aufgehebelt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendete der Unbekannte nichts, richtete bei der Tat jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Die Polizei Meersburg ermittelt und nimmt unter Tel. 07532/43443 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell