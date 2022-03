Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Versuchte Einbrüche

Auf gleich zwei Geschäfte in der Schustergasse hatten es unbekannte Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgesehen. Die Täter versuchten jeweils, die Eingangstüre des Gebäudes gewaltsam zu öffnen, und verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. In die Geschäftsräume gelangten die Unbekannten derweil nicht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der versuchten Einbrüche und bittet mögliche Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Stetten am kalten Markt

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18 Uhr in der Lagerstraße. Der 30-jährige Lenker eines Seat übersah beim Fahren von der Europastraße über die Lagerstraße einen von links kommenden und bevorrechtigten Opel. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde das rechte Vorderrad des Opel so beschädigt, dass das Auto abgeschleppt werden musste. Der 23-jährige Opelfahrer sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt.

Stetten am kalten Markt

Motorradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 16.30 Uhr bei einem Sturz auf der L 197 zu. Der 19-jährige Zweiradfahrer verlor in einer scharfen Linkskurve zwischen Stetten am kalten Markt und Thiergarten die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte eine Leitplanke und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Hierbei erlitt der junge Mann eine Schnittverletzung, weshalb ihn ein Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Bad Saulgau

Radfahrer gestreift und geflüchtet

Nach dem bislang unbekannten Fahrer eines dunklen Touran sucht das Polizeirevier Bad Saulgau. Am Sonntag gegen 13 Uhr überholte der Autofahrer mit seinem VW auf der Kreisstraße zwischen Kleintissen und Dürnau einen Rennradfahrer und streifte diesen während des Überholvorgangs seitlich. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und verletzt sich leicht. Der Touran-Fahrer bremste sein Fahrzeug nach einer kurzen Ausweichbewegung indes kurz ab, setzte seine Fahrt anschließend jedoch mit offenbar hoher Geschwindigkeit in Richtung Dürnau fort. Ein Rettungsdienst kümmerte sich nach dem Unfall um den Zweiradfahrer und brachte ihn zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Zeugen des Geschehens oder andere Personen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug sowie dessen potentiellem Fahrer machen können, unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Ostrach

Einbruch und Vandalismus

Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags richteten Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, an zwei Hütten am Lausheimer Weiher an. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Holzhütte und brachen an einer weiteren Hütte einen Schrank für Arbeitsmaterial auf. Während die unbekannten Personen zwei Benzinkanister entwendeten, warfen sie die Holztüren des Schranks und einen Rasenmäher in den angrenzenden See. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Einbruch in Wohnung

Unbekannte Personen sind am Freitag zwischen 7 Uhr und 16 Uhr in eine Wohnung in der Überlinger Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Wohnungstüre gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten dort Bargeld sowie Schmuck. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise möglicher Zeugen werden unter Tel. 07552/2016-0 entgegengenommen.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht - Die Polizei bittet um Hinweise

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer, der am Sonntagabend zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr einen BMW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Otterswanger Straße angefahren hat. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unbekannte den geparkten BMW und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Um die Schadenregulierung kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet aufmerksame Zeugen unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zum Unfallverursacher.

Pfullendorf

Schmierfinken unterwegs

Mit Acrylfarbe haben unbekannte Personen am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr den Gehweg in der Hauptstraße sowie eine Bank und stellenweise den Boden in der Straße "Am Kirchplatz" beschmiert. Hierdurch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 auf dem Polizeiposten Pfullendorf zu melden. Möglicherweise kommen mehrere Jugendliche, die sich zu diesem Zeitpunkt an der Bank in der Straße "Am Kirchplatz" aufgehalten hatten, für die Schmierereien in Betracht.

