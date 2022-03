Ravensburg (ots) - Gammertingen - Triebwagen mit Farbe besprüht Am Samstag, 12.03.2022, in der Zeit von 01:15 Uhr bis 05:00 Uhr, besprühten unbekannte Personen am Bahnhof in Gammertingen zwei weiße Diesellokomotiven mit Lila-Farbe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Gammertingen, 07574/921687, zu melden. Pfullendorf - Körperverletzung nach Alkoholgenuss Am Sonntagmorgen, ...

mehr