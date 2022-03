Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Gammertingen - Triebwagen mit Farbe besprüht

Am Samstag, 12.03.2022, in der Zeit von 01:15 Uhr bis 05:00 Uhr, besprühten unbekannte Personen am Bahnhof in Gammertingen zwei weiße Diesellokomotiven mit Lila-Farbe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Gammertingen, 07574/921687, zu melden.

Pfullendorf - Körperverletzung nach Alkoholgenuss

Am Sonntagmorgen, 13.03.2022, gegen 02:10 Uhr, hat ein 32-jähriger, betrunkener Gast den Betreiber einer Bar mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der 32-Jährige hatte übermäßig dem Alkohol zugesprochen und sich mehrfach seiner Oberbekleidung entledigt. Der Barbetreiber und ein Security-Mitarbeiter geleiteten den betrunkenen Gast daraufhin zum Ausgang. Im Außenbereich griff der 32-Jährige den Barbetreiber an und schlug ihn mehrfach ins Gesicht. Es gab ein Handgemenge. Der 32-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fixiert. Der 32-Jährige beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten, sowie den Barbetreiber mit unzähligen Äußerungen. Da er sich weiterhin wehrte, wurde er geschlossen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er seinen Angehörigen übergeben.

