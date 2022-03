Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Markdorf

Mercedes Sprinter fährt auf Motorrad auf

Sachschaden von insgesamt 4000 Euro entstand bei einem Auffahrunfall am Freitagabend gegen 20:10 Uhr in der Zeppelinstraße in Markdorf. Ein 41-jähriger Führer eines Kraftrads der Marke Yamaha musste an der dortigen Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten. Als er sein Krad bis zum Stillstand abgebremst hatte, fuhr der direkt dahinter befindliche 43-Jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter auf das stehende Krad auf. Beide Fahrzeuge wurden zwar beschädigt, konnten jedoch die Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell