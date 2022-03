PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) - Bad Saulgau Körperverletzung Am Samstagmorgen gegen 04:35 Uhr kam es in der Martin-Staud-Straße in Bad Saulgau zu einer Körperverletzung, bei der zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren verletzt wurden. Der 24-Jährige Geschädigte befand sich zunächst vor einer Diskothek, als er mit einer 6-köpfigen Personengruppe in einen verbalen Streit geriet. Der Geschädigte begab sich anschließend zu ...

mehr