Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Waldsee / Gaisbeuren

Wohnungsbrand

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Freitagabend gegen 18:00 Uhr in einer Wohnung in der Industriestraße ein Brand aus. Die Wohnung in welcher der Brand ausbrach und eine weitere Wohnung befand sich über einem Bürokomplex, welcher direkt mit einer Fahrzeughalle des örtlichen Busunternehmens verbunden ist. Durch das sofortige Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Fahrzeughalle verhindert werden. Die beiden Wohnungen brannten jedoch vollständig aus. Personen kamen beim Brand nicht zu Schaden. Am Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe ca. 300000 Euro. Die Polizei in Bad Waldsee hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell