Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kleintransporter erheblich überladen

Eine Verkehrsteilnehmerin meldete dem Polizeirevier Sigmaringen am Mittwoch gegen 14.45 Uhr einen offensichtlich stark überladenen Kleintransporter, der auf der B 32 von Hettingen in Richtung Sigmaringen unterwegs sei. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs durch Beamte des Verkehrsdienstes Sigmaringen bestätigte sich die Einschätzung der Anruferin schnell: Die Wiegung des Kleintransporters auf einer Schwerlastwaage ergab ein Gesamtgewicht von über 8 Tonnen, anstelle der zulässigen 3,5 Tonnen. Neben der Gewichtsüberschreitung von etwa 130 Prozent wies das Fahrzeug zudem erhebliche technische Mängel auf, weshalb der Kleintransporter nach einer Überprüfung beim TÜV stillgelegt wurde. Der ausländische Fahrer musste bei den Beamten noch vor Ort einen mittleren dreistelligen Eurobetrag zur Sicherung des Bußgeldverfahrens hinterlegen.

Meßkirch

In Kreisverkehr falsch gefahren

Offensichtlich um sich einen Spaß zu erlauben und einen ihm bekannten Kleintransporter zu überholen, fuhr am Donnerstag gegen 11 Uhr der 33-jährige Lenker eines Zustellerfahrzeugs falsch herum in einen Kreisverkehr im Industriepark. Diesen verließ er auf der abgekürzten Stecke wieder an der dritten Ausfahrt. Der Bekannte befuhr den Kreisverkehr mit seinem Kleintransporter indes in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Eine Streife des Verkehrsdienstes, welche ebenfalls im Industriepark unterwegs war, kontrollierte den 33-Jährigen und verhängte ein Bußgeld.

Schwenningen

Fahrzeug angeschoben - Unfall

Weil ihr Fahrzeug nicht startete, wollte die 63-jährige Fahrerin eines Suzuki ihr Auto am Donnerstag gegen 12.30 die leicht abschüssige Fahrbahn in der Fridolin-Fink-Straße hinunterrollen und anspringen lassen. Nachdem sie das Auto alleine von einem Parkplatz aus ins Rollen gebracht hatte, bekam die Frau die Pkw-Türe jedoch nicht rechtzeitig auf, um sich hinter das Steuer zu setzen. In der Folge rollte das Fahrzeug ungesteuert die abschüssige Fahrbahn hinab und kollidierte dort mit einem Citroen, der auf einem Grundstück geparkt stand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro, Personen wurden bei dem Missgeschick nicht verletzt.

Schwenningen

Anlagebetrug

Auf eine scheinbar lukrative Anlageform ist ein 37-Jähriger über ein Inserat auf einer Social-Media-Plattform aufmerksam geworden. Nachdem sich der Interessent über einen Link registriert hatte und ihm die Anlageform von einem vermeintlichen Anlageberater per Telefon erläutert wurde, überweis der 37-Jährige 250 Euro auf ein scheinbar eigens für ihn eingerichtetes deutsches Konto. Als ein weiterer Sachbearbeiter erneut 250 Euro von ihm haben wollte, wurde der 37-Jährige stutzig und stoppte die Zahlung auf ein ungarisches Konto. Der Polizeiposten Pfullendorf hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. Die Polizei warnt vor unseriösen Anlageformen, die in der Regel das Erzielen von großen Gewinnspannen in Aussicht stellen und bittet Interessenten, sich vor einer Geldanlage umfassend zu informieren.

Verkehrsunfall

Bad Saulgau

Offensichtlich beim Vorbeifahren streifte am Donnerstag gegen 8 Uhr der 62-jährige Fahrer eines Toyota in der Mieterkinger Straße einen VW-Golf, der am Fahrbahnrand geparkt war. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Anstatt am Unfallort zu warten und den Unfall unverzüglich der Polizei mitzuteilen, meldete der Unfallverursacher den Sachverhalt erst etwa eine halbe Stunde später. Glücklicherweise befand sich der VW Golf noch an Ort und Stelle, sodass der Unfall nachträglich aufgenommen werden konnte. Gegen den 62-Jährigen fertigten die Beamten eine Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle, über den weiteren Gang entscheidet die Staatsanwaltschaft. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindrücklich darauf hin, dass sich Unfallbeteiligte nicht einfach ohne Weiteres von der Unfallstelle entfernen dürfen. Verständigen Sie bitte unverzüglich die Polizei, sollte der Unfallgegner nicht vor Ort sein und ihre Daten zur Schadenregulierung nicht entgegennehmen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell