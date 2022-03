Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Unfall beim Wechsel der Fahrspur

Bei einem spontanen Fahrstreifenwechsel verursachte ein 19-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in der Ravensburger Straße einen Verkehrsunfall. Der Skoda-Lenker entschied sich an einer Ampel kurzfristig, doch von der linken auf die rechte Spur zu fahren, und übersah dabei den Fiat einer von hinten herannahenden 40-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Während am Wagen des Unfallverursachers rund 500 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Fiat auf etwa 3.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Radfahrer kollidieren frontal

Vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden mussten zwei Radfahrer, nachdem sie am Donnerstag gegen 19.15 Uhr in der Straße "Sportpark" frontal zusammengestoßen sind. Sowohl der 19 Jahre alte Pedelec-Fahrer, der in Richtung "Colsmanknoten" unterwegs war, als auch die entgegengesetzt fahrende 30-jährige Mountainbike-Lenkerin erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. An den Rädern entstand geringer Sachschaden. Der Jüngere trug bei der Fahrt keinen Fahrradhelm, darüber hinaus hatte er kein Licht an seinem Zweirad. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Friedrichshafen

Wohnmobil zerkratzt

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag ein in der Georgstraße geparktes Wohnmobil beschädigt. Die Täter zerkratzten offenbar mutwillig die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand und versursachten dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Auffahrunfall mit Sachschaden

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich entstand am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Prinz-Eugen-Straße zur Seestraße. Ein 68-jähriger Renault-Fahrer erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 35 Jahre alte Frau mit ihrem Dacia verkehrsbedingt anhalten musste, und fuhr ihrem Wagen auf. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Kressbronn

Auslaufendes Heizöl

Auf die Kapellenstraße, den dortigen Grünstreifen und in den Keller eines Gebäudes lief am Donnerstag ein Teil des Heizöls, das aus einem Lkw in einen Gebäudetank gepumpt werden sollte. Der Anlieferer hatte den Schlauch am Vormittag an der Gebäudefassade angeschlossen und im weiteren Verlauf des Abpumpvorgangs nicht bemerkt, dass Öl austrat. Vorbeifahrende Fahrzeugführer verteilten die Flüssigkeit auf einer größeren Fläche der Fahrbahn, sodass die Straße während der Reinigung durch die Feuerwehr vollständig gesperrt werden musste. Da auch Öl in den Grünstreifen abgesickert war, musste ein Teil des Erdreichs ausgehoben werden. Die Menge des ungewollt entwichenen Kraftstoffs und der dabei entstandene Sachschaden können aktuell nicht geschätzt werden.

Überlingen

Fehler beim Rangieren mit Lastwagen

Rund 8.000 Euro Sachschaden verursachte ein Lkw-Fahrer am Donnerstag gegen 11.45 Uhr an einem im Oberriedweg abgestellten Mazda. Beim unachtsamen Zurücksetzen stieß der 37-Jährige mit seinem Sattelzug wuchtig gegen den Wagen, der daraufhin mehrere Meter versetzt wurde. Am Lkw selbst entstand kein Sachschaden.

Überlingen

Nach Unfall geflüchtet

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss ein 59-jähriger Lastwagenfahrer rechnen. Zeugen hatten am Donnerstagvormittag beobachtet, wie er beim Rangieren mit seinem Lastwagen in der Abigstraße einen geparkten Pkw touchierte, den Schaden von rund 3.000 Euro begutachtete und danach wieder einstieg. Da der 59-Jährige in der Folge einfach das Weite suchte, leiteten die Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Salem - Beuren

Zündler beschädigen Bushäuschen

Nachdem Unbekannte am Donnerstag gegen 16.30 Uhr die Bushaltestelle "Trillenbühl" in der Schwedenstraße angezündet haben, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Sachbeschädigung. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. An dem hölzernen Wartehäuschen sowie der Sitzbank entstand durch den Brand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Zündlern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Uhldingen-Mühlhofen

Mauer gestreift und geflüchtet

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einer Mauer in der Straße "In der Dohle". Trotz der beim Unfall entstandenen Beschädigung setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Feuerwehr löscht brennenden Baum

Zu einem brennenden Baum im Riedweg in Oberuhldingen rückten Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr aus. Der Eigentümer des Flurstücks hatte eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Tagen an einer geeigneten Stelle Feuer gemacht und die Asche am Baum entsorgt, was mutmaßlich die Ursache für den Brand war. Die Wehrleute konnten das Feuer rasch löschen.

