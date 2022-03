Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall an Ampelkreuzung - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen kurz nach 9 Uhr an der Ampelkreuzung auf der B 30 auf Höhe von Unterschach ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Renault-Kleintransporter sowie ein VW Golf standen von Meckenbeuren kommend nebeneinander an der Ampelkreuzung, um nach links auf die B 30 in Richtung Ulm abzubiegen. Beim Umschalten auf "grün" fuhren beiden an und stießen während des Abbiegens seitlich zusammen. Zur Klärung der Schuldfrage werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht. Insbesondere die Autofahrer, die an der Ampelanlage hinter den Beteiligten warteten, dürften den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Radfahrer kollidiert mit Leitplanke

Wegen versagender Bremsen ist ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen der Weststadt und Schmalegg in die Leitplanke gekracht. Der 75 Jahre alte Radler befuhr den Verbindungsweg von Bernhofen kommend, als seine Bremsen an der Einmündung zur Kreisstraße nicht funktionierten und er eine Kollision mit der Leitplanke nicht mehr verhindern konnte. Er fiel über die Leitplanke und erlitt dabei diverse Frakturen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Kreisstraße war kurzzeitig gesperrt.

Ravensburg

Küchenbrand

Feuer gefangen hat eine Küchenzeile am führen Freitagmorgen in einer Wohnung in der Seestraße. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt am Herd zur dem Brand geführt hat, bei dem letztlich ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstanden ist. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Schlier

Frontale Kollision mit dem Gegenverkehr

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Hauptstraße entstanden. Der 35 Jahre alte Lenker eines Audi A 5 kam auf der Fahrt Richtung Ortsmitte auf die Gegenspur und stieß dort mit dem Audi A2 einer 20-Jährigen zusammen. Beide Audi-Fahrer verletzten sich durch die Kollision leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Wagen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Da der Verdacht im Raum steht, dass der 35-Jährige zum Unfallzeitpunkt durch Medikamentenwirkung in seiner Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt gewesen sein könnte, veranlasste die Polizei bei ihm eine Blutuntersuchung.

Bad Wurzach

Traktor auf Auto aufgefahren

Wirtschaftlicher Totalschaden dürfte an einem Pkw entstanden sein, den der Lenker eines Traktors am Donnerstag kurz vor 11 Uhr in der Leutkircher Straße übersehen hat. Der 29 Jahre alte Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine war zwischen den beiden dortigen Kreisverkehren unterwegs, als er den vor ihm anhaltenden Ford übersah. Der Traktorfahrer prallte aber so wuchtig auf, dass an dem Ford ein massiver Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die 69 Jahre alte Lenkerin des Ford stand nach der Kollision unter Schock.

Wangen

Trockenes Gras sorgt für Brände

Gleich zweimal mussten Feuerwehr und Polizei in den vergangenen Tagen wegen Flächenbränden ausrücken. In beiden Fällen brannten größere Flächen des derzeit trockenen Grases. Während am Mittwoch eine 71 Jahre alte Frau im Bereich Oberweiler etwas Gras auf ihrem Grundstück entzündete und das Feuer außer Kontrolle geriet, zündelten am Donnerstag im Falkenweg in Neuravensburg zwei neun Jahre alte Kinder und setzten eine Böschung in Brand. Beide Feuer, denen in Oberweiler eine Fläche von etwa 800 und in Neuravensburg von etwa 200 Quadratmeter zum Opfer fielen, wurden von den Wehrleuten gelöscht.

Wangen

Fahrerin bei Unfall verletzt

Das Anhalten eines vorausfahrenden Wagens auf der L 320 in Roggenzell hat ein Citroen-Fahrer am Donnerstagnachmittag kurz nach 15 Uhr übersehen und so einen Verkehrsunfall verursacht. Die 57 Jahre alte Lenkerin des vor ihm fahrenden VW, die angehalten hatte, um in den Hochbergweg abzubiegen, wurde durch die Kollision leicht verletzt. Am Auto des 26-jährigen Unfallverursachers und dem VW entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.

Bad Waldsee

Bauschutt entsorgt

Eine größere Menge Bauschutt hat ein Unbekannter in letzter Zeit wohl auf einer Grünfläche in der Nähe des Sendemastens bei Mennisweiler abgeladen. Weiße und dunkelgraue Fliesen, sowie zwei Toilettenschüsseln samt Brillen mit Wassertropfenmuster, eine Eckbadewanne und so manches mehr lud der Umweltsünder einfach im Grünen ab, anstatt sich um eine richtige Entsorgung zu kümmern. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 07524/4043-0 entgegengenommen.

