Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Handfeste Auseinandersetzung zwischen Nachbarn

Ein Streit unter Hausbewohnern ist am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Aistegstraße eskaliert. Ein 28-jähriger Mann sprach die Schuh-Situation im Hausflur an, woraufhin der gleichalte Wohnungsnachbar sofort provokant auftrat und ihm einen Kopfstoß versetzt haben soll. Im weiteren Verlauf hätten ihn der Angreifer gemeinsam mit dessen 27 Jahre alten Mitbewohner mit Faustschlägen traktiert. Auch die 20-jährige Ehefrau des Opfers erlitt durch die folgende handfeste Auseinandersetzung leichte Kratzverletzungen. Beide wurden von einem Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 28-jährige Angreifer verhielt sich auch gegenüber der hinzugerufenen Polizeibeamten provokant und stand offenbar deutlich unter Alkohol- und mutmaßlich auch unter Drogeneinwirkung. Er, sowie der 27-Jährige, müssen mit einer Anzeige rechnen.

Meckenbeuren

Mehrere Grünflächen in Brand

Nachdem es in den vergangenen Tagen im Bereich Liebenau und Langentrog zu mehreren Bränden kam, ermittelt nun der Polizeiposten Meckenbeuren. Am Dienstag gegen 13.30 Uhr brannte Nahe der Siggenweilerstraße eine 100 Quadratmeter große Schilffläche ab. Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr meldeten Anwohner einen rauchenden Komposthaufen nahe der Brandstelle, der von Mitarbeitern des angrenzenden Hofs rechtzeitig gewässert wurde. Gegen 16.45 Uhr stand in Langentrog hinter der Bushaltestelle der Eschacher Straße ein Grünstreifen mit Gras und Laub in Flammen. Hier verhinderte die Feuerwehr ein Ausbreiten des Brandes. Den Einsatzkräften ergab sich der Verdacht, dass das Feuer hinter dem Buswartehäuschen mutmaßlich vorsätzlich entzündet worden war, weshalb die Beamten nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung Ermittlungen eingeleitet haben. Zeugen hatten im nahen Umfeld zwei bislang verdächtige junge Männer im Alter von etwa 15 - 20 beziehungsweise 20 - 30 Jahren beobachtet. Ob diese in Verbindung mit den Taten stehen, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Nachforschungen. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch eher gering ausfallen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07542/9432-0 mit dem Polizeiposten Meckenbeuren in Verbindung zu setzen. Am Donnerstagmorgen gegen 3.15 Uhr rückten die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr zur Don-Bosco-Schule in Hegenberg aus. Ein Anrufer war auf Brandgeruch aufmerksam geworden. Die Einsatzkräfte konnten jedoch weder einen Brand noch sonstiges Auffälliges feststellen.

Meckenbeuren

Von Pkw erfasst - Radfahrer schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde, hat sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der K 7723 zwischen Reute und Tettnang ereignet. Der Radler war auf dem parallel verlaufenden Weg in Richtung Tettnang unterwegs und wollte die Straße an einer Einmündung überqueren. Ein aus Reute herannahender 55 Jahre alter Porsche-Lenker erkannte den Radler, der zunächst an der Haltelinie stoppte. Der Senior trat mit seinem Rad jedoch unvermittelt auf die Fahrbahn, wurde dabei vom Pkw erfasst und musste nach medizinischer Erstversorgung von Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Pkw kam nach links in einem Feld zum Stehen. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Überlingen

Alkoholisiert hinterm Steuer erwischt

Konsequenzen kommen auf einen 55-jährigen Autofahrer zu, der am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet Überlingen alkoholisiert in eine Polizeikontrolle fuhr. Die Atemalkoholmessung ergab rund 0,9 Promille, woraufhin der 55-Jährige die Beamten zu einer weiteren gerichtsverwertbaren Messung auf das Polizeirevier begleiten musste. Da auch der dort gepustete Wert über der erlaubten Grenze lag, muss er nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, die ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg zur Folge hat. Darüber hinaus untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt.

Überlingen

Frau im Ausnahmezustand

Uneinsichtig und aggressiv trat eine 55-jährige Frau gegenüber ihren Helfern auf, nachdem sie am Mittwochabend in einem Hausflur in der Hochbildstraße gestürzt war. Die Rettungskräfte und die Polizei trafen die offenbar deutlich alkoholisierte und benommen in Scherben liegende Frau an. Da sie jede Hilfe ablehnte und stattdessen vollkommen unkooperativ reagierte, jedoch aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes offenbar nicht zurechnungsfähig war, musste sie für den Transport in eine Klinik in Gewahrsam genommen werden.

Frickingen

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Zur Blutprobe musste ein 30-jähriger Autofahrer Polizeibeamte in eine Klinik begleiten, nachdem er am Mittwochabend im Bereich Frickingen kontrolliert worden war. Die Beamten hatten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt und untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, kommt auf den 30-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und eine Eintragung im Verkehrssünderregister zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell