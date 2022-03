Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fußgängerin angefahren

Eine auf einem Fußgängerüberweg die Straße überquerende 47-Jährige hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Jahnstraße erfasst. Der Lenker war in Richtung Weißenau unterwegs und wollte in die Zwergerstraße abbiegen, als er in der Kurve die Frau übersah. Diese erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW des 80 Jahre alten Fahrers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Ravensburg

Pkw gestreift und davongefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem in der Friedrich-Schiller-Straße am Mittwochmorgen ein am Straßenrand geparkter Seat angefahren wurde. Der Verursacher streifte den Pkw seitlich und hinterließ an dem Pkw einen Schaden von rund 1.500 Euro. Im Anschluss suchte er das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Horgenzell

Mehrere Verletzte nach Unfall

Vier Verletzte und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Mittwochmorgen in Wolketsweiler. Ein 33 Jahre alter Opel-Fahrer bog von einer Seitenstraße in der Ortschaft nach rechts auf die Landesstraße nach Horgenzell ab und nahm dabei einem VW-Lenker, der auf der Landesstraße nach Horgenzell unterwegs war, die Vorfahrt. Bei der Kollision entstand an dem Opel ein Schaden von 6.000 Euro, während sich dieser am VW auf etwa 4.000 Euro beläuft. Sowohl der 33-jährige Unfallverursacher, wie auch der 19-jährige VW-Fahrer sowie seine 20 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Kupfer und Messing gestohlen

Edelmetall-Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch von einem Firmengelände im Herrach aus einem verschlossenen Container Messing- und Kupferspäne gestohlen. Das Metall hatte einen Gesamtwert in Höhe von etwa. 3000 Euro. Mit Gewalt brachen die Täter den Container auf, um an das Material zu kommen. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Aufbruchs. Personen, die in der Zeit Verdächtiges beobachtet haben, das mit dem Aufbruch in Zusammenhang stehen könnte, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Grünkraut

Radfahrer von Pkw erfasst

Schwerere Verletzungen hat eine Radfahrerin erlitten, die am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr beim Überqueren der B32 von einem Pkw erfasst wurde. Die Fahrradlenkerin befuhr den Wiesenweg in Richtung Grünkraut, als sie die Straße querte und dabei wohl den in Richtung Ravensburg fahrenden Fiat übersah. Die 53-jährige Lenkerin des Fiat versuchte noch auszuweichen und prallte nach der Kollision mit der Radlerin gegen eine Mauer. An Pkw und Pedelec entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro.

Wangen

Unfallflucht

Auf dem Kiesparkplatz am Klösterle ist am Montag zwischen 13 und 15 Uhr ein geparkter VW Golf angefahren worden. Der Verursacher, der vermutlich einen weißen Wagen gefahren hat, flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise.

Amtzell

Motorradfahrerin stürzt

Einen Knochenbruch hat sich eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Amtzell und Hannober zugezogen. Auf Höhe von Mittelwies kam die 16-Jährige von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und stürzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrer Yamaha entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Altshausen

Hoher Sachschaden nach Unfall

Totalschaden an drei Pkw dürfte bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Ebenweiler Straße auf Höhe der Auffahrt zur B32 entstanden sein. Ein 18 Jahre alter Toyota-Lenker, der von der Max-Planck-Straße kommend die Ebenweiler Straße in Richtung Bundesstraße queren wollte, übersah einen aus Ebenweiler kommenden 52-Jährigen in seinem Mercedes, der nach Altshausen fuhr. Durch die wuchtige Kollision im Kreuzungsbereich wurde der Mercedes gegen einen Ford geschoben, dessen 48 Jahre alter Lenker von der Bundesstraße kam und an der Kreuzung wartete. Der entstandene Sachschaden dürfte sich am Mercedes auf etwa 30.000 Euro belaufen, während dieser am Ford auf etwa 2.500 und am Toyota auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Fronreute

Geschwindigkeitsmessungen

Auf der B32 im Bereich der Blitzenreuter Steige hat das Polizeirevier Weingarten am Mittwochabend Autofahrer ins Visier genommen, die zu schnell unterwegs waren. Die vier Polizisten verwarnten während ihrer knapp dreistündigen Kontrolle zehn Autofahrer, die mit mindestens 20 km/h zu viel gemessen wurden. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 25 Jahre alter Mercedes-Lenker, der nach Toleranzabzug immer noch knapp 50 km/h zu schnell unterwegs war. Auf alle Fahrer kommt nun ein empfindliches Bußgeld und ein Strafpunkt in Flensburg zu, einige haben zudem noch mit einem Fahrverbot zu rechnen.

