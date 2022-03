Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5.100 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 16 Uhr an der Einmündung Habsthaler Straße / L 286 ereignet hat. Beim Einfahren auf die L 286 bemerkte der 33-jährige Fahrer eines Audi nicht, dass ein vor ihm befindlicher Peugeot-Lenker nochmals kurz abbremste und fuhr daher dem Vorausfahrenden auf. Während der Unfallverursacher vor Ort wartete und die Polizei verständigte, fuhr der 28-jährige Peugeot-Fahrer weiter. Bei einer späteren Überprüfung durch die Polizei gab der 28-Jährige an, gar nicht bemerkt zu haben, dass der Audi ihm aufgefahren sei. Während an dem Audi Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, wird der Sachschaden beim Peugeot auf etwa 100 Euro beziffert. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Sigmaringen

Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand ein 24-jähriger Autofahrer, den Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagvormittag auf der B 32 kontrollierten. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamte Anzeichen dafür fest, dass der 24-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf Cannabis. Der junge Mann musste die Polizisten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten und sein Fahrzeug stehen lassen. Zudem muss er sich auf ein erhebliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot einstellen.

Hohentengen

Brand einer Schilffläche

Rettungskräfte wurden am Mittwochabend gegen 19 Uhr zu dem Brand einer Schilffläche zwischen Eichen und Ölkofen gerufen. Auf einer Fläche von etwa 50 mal 50 Metern war das Schilf aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr musste der Streckenabschnitt zwischen Eichen und Ölkhofen für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Herbertingen

Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Einen leichten Schock erlitten die 26-jährige Fahrerin eines Mazda und ihre 49-jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der B 32. Der 42-jährige Fahrer eines Renault übersah beim Einfahren von der Saulgauer Straße auf die B 32 die vorfahrtsberechtigte Mazda-Lenkerin, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Um die beiden leichtverletzten Frauen kümmerte sich vor Ort ein Rettungsdienst. An dem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, der Sachschaden am Mazda wird auf etwa 18.000 Euro beziffert. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Unbekannter bestiehlt Senior

Opfer eines dreisten Diebes wurde am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ein 82-jähriger Senior. Ein unbekannter Mann hatte den 82-Jährigen in der Paradiesstraße in ein Gespräch verwickelt und ihn darum gebeten, ihm Geld zu wechseln. Im Verlauf des Gesprächs fasste der Tatverdächtige in den Geldbeutel des Seniors und entnahm dort unbemerkt einen 50-Euro Schein. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise. Möglicherweise ist Zeugen der unbekannte Mann im Bereich der Paradiesstraße / Eckstraße aufgefallen. Der Beschreibung des Seniors zufolge dürfte der Tatverdächtige etwa 175 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein, sowie dunkle Haare und einen dunklen Teint gehabt haben.

Mengen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der L 268 zwischen zwei Pkw ereignet hat. Der 73-jährige Fahrer eines Dacia übersah beim Einfahren von der Blochinger Straße auf die Landesstraße einen vorfahrtberechtigten Citroen-Fahrer, der in Richtung Blochingen unterwegs war. Trotz eines Ausweichmanövers des 31-jährigen Citroen-Fahrers kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der Citroen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Ostrach

Holztransporter überladen

Mit über 51 Tonnen anstatt der zulässigen 40 Tonnen Gesamtgewicht stoppten Polizisten des Verkehrsdienstes Sigmaringen am Dienstagvormittag einen Holztransporter, der auf der L 286 bei Jettkofen unterwegs war. Die Wiegung des Sattelzugs auf einer Schwerlastwaage ergab, dass das Fahrzeug mit über 28 Prozent überladen war. Zudem stellten die Beamten bei der Überprüfung fest, dass sich der 49-jährige Fahrzeuglenker Ende Februar nicht an die gültigen Vorschriften der Lenk- und Ruhezeiten gehalten hatte. Der 49-Jährige, sowie der verantwortliche Spediteur müssen nach der Kontrolle nun mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen. Die Fahrt durfte der Sattelzug erst wieder fortsetzen, nachdem ein Teil der Ladung auf ein zweites Fahrzeug umgeladen worden war.

