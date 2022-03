Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto zerkratzt

Eine Fahrzeugseite und das Heck eines in der Elisabethenstraße geparkten Tesla hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag zerkratzt. Der Täter verursachte an dem Fahrzeug einen Schaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Ravensburg

Unfall an Ampel

An der Kreuzung der Straßen "Am Sonnenbüchel" und "Dreiländerring" sind am Dienstag gegen 14 Uhr zwei Autos zusammengeprallt. Der 65 Jahre alte Lenker eines VW Polo wollte während der Grünphase der Ampelschaltung von der Straße "Am Sonnenbüchel" nach links in die St.-Martinus-Straße abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 59-Jährigen in einem Toyota, der die Kreuzung, ebenfalls bei grün, geradeaus querte. Der Gesamtschaden an beiden Autos wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Der Toyota musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Leutkirch

Insasse bei Unfall auf der A 96 schwer verletzt

Zweimal überschlagen hat sich ein Auto mit insgesamt vier Insassen am frühen Mittwoch kurz nach 1 Uhr neben der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West. Der 19 Jahre alte Lenker eines Renault war auf der Fahrt nach Lindau offenbar kurz eingeschlafen und in einer leichten Kurve mit seinem Pkw gegen die Mittelleitplanke gestoßen. Durch die Kollision und die Rufe seiner etwa gleichaltrigen Mitfahrer schreckte der 19-Jährige auf, übersteuerte nach rechts und geriet ins Schleudern. Im Grünstreifen neben der Autobahn kam es zum Fahrzeugüberschlag, bei dem sich nach bisherigem Stand lediglich ein Insasse schwer verletzte. Die übrigen Mitfahrer sowie der Fahrer blieben unverletzt. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wurde, nachdem die Feuerwehr das rauchende Fahrzeug gelöscht hatte, abgeschleppt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der Führerschein des 19-Jährigen beschlagnahmt.

Leutkirch

Einbruch in Stadion

In der Nacht zum Dienstag haben sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Neuen Stadion im Öschweg verschafft. Die Täter drückten gewaltsam eine Notausgangstüre auf und traten eine Tür zum Wettkampfbüro ein. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke, stahlen allerdings nichts. Außerdem trugen sie augenscheinlich mehrere Gartenstühle in eine der Umkleiden und hinterließen dort Müll und Essensreste. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Einbruchs und erbittet unter Tel. 07561/8488-0 Hinweise.

Wangen

Auto angefahren

Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Laufe des Dienstagmorgens ereignet hat, erbittet das Polizeirevier Wangen. Die Besitzerin des Wagens parkte das Auto gegen 8 Uhr für kurze Zeit beim Kindergarten im Giebelweg in Hergatz und fuhr im Anschluss nach Wangen. Dort stellte sie das Auto zwischen 8.30 und 13 Uhr unter der Gallusbrücke im Scherrichmühlweg ab. Bei ihrer Rückkehr zum Auto entdeckte sie den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro an der Stoßstange. Der bislang nicht bekannte Täter touchierte den Wagen an einer der beiden Örtlichkeiten und flüchtete im Anschluss. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher können unter Tel. 07522/984-0 gegeben werden.

Aulendorf

Nacht Unfall davongefahren

Der Fahrer eines Lastwagens hat nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Aulendorf und Musbach das Weite gesucht. Der unbekannte Lenker war in Richtung Musbach unterwegs, als er wohl auf der Strecke leicht auf die Gegenspur kam. Dort streifte er den Spiegel eines entgegenkommenden Schwerlasters. Während dessen 59-jähriger Fahrer anhielt, fuhr der Verursacher ungehindert weiter. Das flüchtige Fahrzeug soll ein blaues Führerhaus und einen weißen Anhänger gehabt haben. Hinweise in der Sache nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Weingarten

Fahrradfahrer stürzt

Schwerere Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Sturz in der Scherzachstraße am Dienstagmorgen kurz nach 9.30 Uhr zugezogen. Der 36 Jahre alte Pedelec-Lenker bog mit hoher Geschwindigkeit von der "Unteren Gerbersteig" in die Scherzachstraße ein und prallte dabei fast mit einem die Straße entlangfahrenden gleichaltrigen Fahrradfahrer zusammen. Dieser bremste, um einen Unfall zu verhindern. Auch der Pedelec-Fahrer wich ruckartig aus und stürzte hierbei. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab beim Lenker einen Wert von 0,6 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell