Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Krankenfahrstuhl setzt sich ungewollt in Bewegung - drei Verletzte

Der Krankenfahrstuhl eines 82-Jährigen hat sich am Dienstag kurz vor 11 Uhr in der Charlottenstraße mutmaßlich aufgrund einer Fehlbedienung in Bewegung gesetzt und drei Fußgänger erfasst. Der Senior wartete an einem Stand auf dem Wochenmarkt, als er ersten Erkenntnissen zufolge den Bedienhebel unabsichtlich betätigte. Der Krankenfahrstuhl fuhr vorwärts und erfasste drei Personen im Alter von 60, 63 und 73 Jahren. Die drei Fußgänger stürzten zum Teil zu Boden und wurden leicht verletzt. Sie begaben sich in der Folge selbstständig in ärztliche Behandlung. Der 82-Jährige blieb indes unverletzt.

Friedrichshafen

Pkw-Lenker bei Unfall leicht verletzt

Ein 64-jähriger Opel-Lenker wurde bei einem Auffahrunfall am Dienstag kurz nach 19 Uhr in der Paulinenstraße leicht verletzt. Der 64-Jährige hielt an einer roten Ampel, was eine 27-jährige Renault-Fahrerin zu spät erkannte und diesem in der Folge auffuhr. Durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt rund 2.500 Euro. Der Opel-Fahrer begab sich im Anschluss selbstständig zum Arzt.

Friedrichshafen

Frau durch Stichflamme beim Kochen verletzt

Mit dem Rettungshubschrauber musste am Dienstag kurz nach 14 Uhr eine 58 Jahre alte Frau in eine Klinik gebracht werden. Beim Kochen entstand in der Wohnung der Frau in der Eintrachtstraße aus noch nicht geklärter Ursache eine Stichflamme, wodurch die 58-Jährige Verbrennungen im Gesicht erlitt. Die Flamme beschädigte zudem einzelne Gegenstände in der Küche, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Ein 10-jähriger Junge, der sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung befand, blieb unverletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen anrückte, war der Brand bereits durch die 58-Jährige gelöscht worden. Inzwischen konnte die Frau das Krankenhaus wieder verlassen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Dienstagmorgen einen BMW angefahren, der in der Beethovenstraße am Straßenrand abgestellt war. Der Unbekannte prallte gegen die Front des BMW und verursachte Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, bittet die Polizei unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise.

Friedrichshafen

Kirche besudelt

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende die St.-Nikolaus-Kirche am Kirchplatz mit einem Filzstift beschmiert. Durch die nichtpolitischen Schriftzüge wurde ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Der Polizeiposten Altstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/36142-0 um sachdienliche Hinweise.

Überlingen

Rechts vor links missachtet - Unfall

Offensichtlich übersehen hat ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer an der Kreuzung der Alten Owinger Straße mit der Konstantin-Vanotti-Straße einen von rechts kommenden Renault-Lenker. Bei der Kollision, die sich am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr ereignete, entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden von rund 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Markdorf

Auto durch Zusammenstoß gegen Mauer geschleudert

Rund 8.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr in der Kreuzgasse entstanden. Eine 83-Jährige wollte mit ihrem VW von der Viktor-von-Scheffel-Straße in die Kreuzgasse abbiegen und übersah dabei eine von rechts kommende 59-jährige Opel-Fahrerin. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Opel gegen eine angrenzende Grundstücksmauer geschleudert, welche ebenfalls beschädigt wurde. Beide Fahrzeuglenkerinnen blieben glücklicherweise unverletzt.

Markdorf

Unfallverursacher sucht das Weite

Ermittlungen wegen Unfallflucht haben Beamte des Polizeipostens Markdorf aufgenommen und bitten die Bevölkerung um Hinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, möglicherweise der Fahrer eines Baustellenfahrzeugs, beschädigte am Dienstag zwischen 8 und 13 Uhr einen Audi in der Straße "Zum Säntisblick". Ohne sich um den erheblichen Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Die Ermittler nehmen sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Markdorf

Rasen des Bolzplatzes beschädigt

Einen üblen Scherz haben sich bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende erlaubt. Die Unbekannten befuhren mit einem Fahrzeug den Rasen des Fußballplatzes in der Straße "Am Sportplatz", der westlich des Hauptspielfeldes liegt. Dadurch entstand am Rasen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zu den Verursachern nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Markdorf

Haustüre mit Stift beschmiert

Mit einem Filzstift haben Unbekannte am Montagvormittag eine Haustüre in der Planckstraße verunstaltet. Durch die Schriftzüge nichtpolitischen Inhalts entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell