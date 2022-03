Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sauldorf / Krumbach

Lkw zu schnell unterwegs

Mit 83 km/h deutlich zu schnell unterwegs war am Dienstag gegen 13.45 Uhr ein LKW-Fahrer, den Polizisten des Verkehrsdienstes Sigmaringen in der Ortsdurchfahrt Krumbach auf der B 313 mit einem Lasermessergerät gemessen haben. Auf den 50-jährigen Fahrzeuglenker kommt nun ein empfindliches Bußgeld sowie eine Eintragung in die Verkehrssünderdatei zu.

Gammertingen

Verkehrskontrollen

Nach Verkehrskontrollen, die Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagvormittag im Stadtgebiet durchgeführt haben, müssen sich mehrere Autofahrer auf ein Bußgeld einstellen. Insgesamt zehn Personen wurden bei der Kontrolle ohne Sicherheitsgurt festgestellt, ein Verkehrsteilnehmer nutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon.

Pfullendorf

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 19 Uhr auf der L 194 zwischen Aach-Linz und Gaisweiler ereignet hat. Ein 28-jähriger Opel-Fahrer erkannte offensichtlich zu spät, dass ein vorausfahrender Audi-Lenker auf der Strecke angehalten hatte, um nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen, und fuhr diesem auf. An dem Opel entstand bei der Kollision wirtschaftlicher Totalschaden, beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher und der 47-jährige Audi-Fahrer blieben unverletzt.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Beim Einfahren von der Straße "Langäcker" in die Otterswanger Straße übersah am Dienstag gegen 12.45 Uhr die 36-jährige Fahrerin eines Ford den 53-jährigen Lenker eines Audi, der auf der Otterswanger Straße über die Kreuzung fuhr und Vorfahrt hatte. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt, durch die Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro.

Bad Saulgau

Betrug

Opfer von Betrügern wurde eine 46-Jährige, die über ein Internetportal eine 2-Euro-Münze mit offenbar seltener Prägung verkaufen wollte. Eine unbekannte Person, vermeintlich aus den USA, schrieb die Verkäuferin auf das Inserat hin an und gab an, dass sie den Kauf der Münze für einen Betrag von 450 Euro für einen Cousin in Deutschland beabsichtige. Im Verlauf der weiteren Kommunikation überredete die unbekannte Person die Verkäuferin dazu, aus Versandkosten-Ersparnis Geschenkkarten im Gesamtwert von 300 Euro zu kaufen, diese sollten der beabsichtigten Sendung an den vermeintlichen Cousin in Deutschland beigelegt werden, die Kosten würden mit der Bezahlung der Münze beglichen werden. Um die Überweisung aus den USA nach Deutschland bei der Bank freigeben zu können, forderte der Tatverdächtigte im Weiteren Fotos von den Geschenkkarten. Als es schließlich nicht zum Kauf der Münze kam, stellte die 46-Jährige fest, dass der Unbekannte die Gutschein-Codes, die auf den Geschenkkarten ersichtlich waren, bereits eingelöst hatte. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und warnt davor, scheinbar verlockende Angebote leichtfertig anzunehmen, insbesondere dann, wenn vermeintlich einfach eine unerwartet große Geldsumme erzielt werden kann.

