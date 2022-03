Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 09.03.2022:

Bad Wurzach (ots)

(Bad Wurzach) Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigem Diebstahl

Ladendiebstahl in größerem Stil haben offenbar zwei Männer betrieben, die am Dienstag gegen 13.15 Uhr in Bad Wurzach aufgefallen sind. Einer der Männer besuchte ein Lebensmittelgeschäft in der Franz-Graf-Straße und verließ mit einem voll bepackten Einkaufswagen dank der Hilfe eines 36-jährigen Komplizen den Markt durch den Eingang. Eine Frau, die den Vorfall beobachtete, verständigte die Kassiererin und folgte den Männern. Während der Dieb aus dem Markt nicht mehr gefunden wurde, stellte die Zeugin zusammen mit der hinzugerufenen Polizei den Komplizen. Neben dem vollen Einkaufswagen mit nicht bezahlten Waren im Wert von knapp 500 Euro fanden die Beamten weitere originalverpackte Artikel im Wert von über 2.000 Euro im Auto des 36-Jährigen. Ob es sich auch hierbei um Diebesgut handelt, wird derzeit ermittelt. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und soll am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach dem Mittäter aus dem Markt wird derzeit noch gesucht. Er soll etwa 35 Jahre alt und 165 cm groß gewesen sein. Er hatte eine kräftige Statur und dunkle kurze Haare. Er trug eine hellbraune Jacke und eine dunklere Hose. Hinweise auf den Mann können dem Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel. 07564/2013 mitgeteilt werden.

