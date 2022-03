Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Brandalarm in Fachklinik

Auf dem Areal des Zentrums für Psychiatrie in Weißenau hat am Montagabend ein Brandalarm ausgelöst. In der Wäscherei der Anlage kam es offenbar in einem Wäschecontainer zu einem Schwelbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Derzeit wird von einer Stauungshitze nach dem Waschvorgang als Brandursache ausgegangen. Hinweise für eine vorsätzliche Brandverursachung gab es nicht. Der Schaden, der an der Wäsche entstand, war gering.

Schlier

Auto beschädigt und betrunken geflüchtet

Durch einen Flaschenwurf hat ein 27-Jähriger am Montagnachmittag in der Welfenstraße in Schlier ein Auto beschädigt. Der alkoholisierte Mann warf dadurch die Scheibe des Pkw ein und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen verständigten die Polizei, woraufhin der 27-Jährige auf einem Fahrrad flüchtete. Eine Polizeistreife stoppte den Radler in der Wangener Straße. Die Atemalkoholkonzentration des 27-Jährigen lag laut einem Test bei über 2 Promille, weshalb ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Sollte die Untersuchung der Blutprobe den hohen Promillegehalt bestätigen, kommt auf den 27-Jährigen nicht nur eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, sondern auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr inklusive möglicher führerscheinrechtlicher Konsequenzen zu.

Ravensburg

Mehrere Geschwindigkeitsmessanlagen beschädigt

Insgesamt drei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen der Stadt Ravensburg, die in der Jahnstraße, der Gartenstraße und der Wangener Straße aufgestellt sind, beschädigte ein Vandale im Laufe der letzten Woche. Der Täter beschmierte die Blitzer mit einer farbähnlichen Substanz, um sie so in ihrer Funktion zu beeinträchtigen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit geprüft. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ravensburg

Nach Montags-"Spaziergang" - Versammlungsleiter müssen mit Anzeigen rechnen

Mit empfindlichen strafrechtlichen Konsequenzen haben zwei 36 und 45 Jahre alte Männer zu rechnen, die während einer Versammlung am Montagabend in der Ravensburger Innenstadt aufgefallen sind. Nach einer zunächst angemeldeten Kundgebung auf dem Marienplatz zwischen 17 und 18.15 Uhr, an der etwa 250 Personen teilnahmen, formierten sich anschließend etwa 500 Personen und zogen nicht angemeldet im Rahmen eines sogenannten "Spaziergangs" durch die Ravensburger Innenstadt. Die beiden Männer, die nach der angemeldeten Versammlung wohl zu dem "Spaziergang" aufgerufen hatten und an der Spitze des Aufzuges gingen, führten den Marsch augenscheinlich an. Um sie zu identifizieren und gegen sie ein Ermittlungsverfahren einleiten zu können, kontrollierten Polizisten die Beiden getrennt voneinander im Bereich des Rathauses. Dabei warf der Ältere mit Beleidigungen gegen die Polizeibeamten um sich und riss sich letztlich los. Nach kurzer Flucht ergriffen ihn die Beamten abermals, wogegen er sich mit Gewalt wehrte. Er wurde letztlich zum Polizeirevier gebracht. Dort wurde er, nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen, wieder entlassen. Auf das Duo kommen nun Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz zu. Der 45-Jährige hat weiter mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung zu rechnen.

Ravensburg

Radfahrer stoßen zusammen

Schwer verletzt worden ist ein 87 Jahre alter Radfahrer, der am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr in der Unterführung der Schwanenstraße mit einer entgegenkommenden Fahrradlenkerin zusammengestoßen ist. Der Senior war mit Zweirad samt Anhänger unterwegs und stürzte nach der Kollision mit der 59-jährigen Radlerin. Da er auf den Kopf fiel und dabei keinen Helm trug, verletzte er sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 59-Jährige blieb unverletzt.

Leutkirch

Zwei Verletzte nach Unfall

Sich selbst und einen weiteren Autofahrer verletzt hat eine 25-jährige Audi-Lenkerin am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Memminger Straße bei einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin wollte von der Zeppelinstraße in die Memminger Straße einbiegen und nahm dabei dem 22 Jahre alten Lenker eines Opel, der stadtauswärts fuhr, die Vorfahrt. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich am Audi auf rund 15.000 und am Opel auf etwa 8.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Zweifacher Totalschaden nach Verkehrsunfall

Zweifacher Totalschaden ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Montag gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Arnach und Bad Wurzach entstanden. Ein 35-jähriger Dacia-Lenker, der vom Ziegelwerk kam, wollte die Landesstraße in Richtung Riedlings überqueren. Dabei übersah er einen aus Richtung Arnach kommenden VW Bus und kollidierte mit diesem. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 48.000 Euro belaufen. Der Unfallverursacher sowie der 50 Jahre alte Lenker des VW blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Kißlegg

Beschädigungen am Schmitteweiher

Am Schmitteweiher in Immenried wurde am vergangenen Wochenende am Staubecken manipuliert sowie ein frisch renoviertes Wegkreuz gestohlen. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen schraubten Unbekannte das neue Wegekreuz ab und nahmen es mit. Erst letztes Jahr war an dieser Stelle ein Wegekreuz abgebrochen und gestohlen worden. Außerdem wurden am in unmittelbarer Nähe befindlichen Staubecken des Schmitteweihers mehrere Aufstau-Bretter und Ablaufgitter entfernt. Außerdem warfen der oder die Täter Steine in das Becken. Augenscheinlich wollte man das Aufstauen des Weihers verhindern. Den Schaden, der dadurch verursacht wurde, schätzt die Polizei derzeit auf etwa 1.000 Euro. Es wird von einem Zusammenhang der Taten ausgegangen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Bad Waldsee

Nach Unfall geflüchtet

Einen geparkten VW Golf gestreift hat ein Autofahrer am Montagabend kurz nach 18.15 Uhr in der Hittisweiler Straße. Der Verursacher des Unfalls streifte den Außenspiegel des geparkten Wagens, fuhr aber weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um Hinweise auf den flüchtigen Verursacher.

Wilhelmsdorf

Autos auf Parkplatz aufeinander geschoben

Beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Öschweg ist eine Autofahrerin am Montag zur Mittagszeit gegen einen geparkten Pkw gefahren und hat diesen auf einen weiteren Wagen aufgeschoben. Die 87-jährige Ford-Fahrerin verwechselte während des rückwärts Fahrens offensichtlich das Gas- und das Bremspedal, weshalb sie gegen einen hinter ihr geparkten Toyota prallte. Durch die Kollision wurde dieser auf einen VW geschoben. An den drei Pkw entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

