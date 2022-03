Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Bagger auf Lkw streift Brücke - Fahrer fährt weiter

Ermittlungen wegen Unfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen gegen einen 24-jährigen Lkw-Fahrer eingeleitet. Der Mann fuhr am Montag gegen 20.40 Uhr mit seinem Lkw, der einen Bagger geladen hatte, unter der Eisenbahnunterführung in der Markdorfer Straße durch. Dabei streifte der Bagger die Brücke, an der Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Der 24-Jährige setzte seine Fahrt in der Folge unvermindert fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Da durch die Kollision Teile der Brücke herabgefallen waren, rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen zur Reinigung der Fahrbahn an. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unfallverursacher durch die Polizei sowie ein Zeugenhinweis führten schließlich zur Ermittlung des 24-Jährigen. Auch am Bagger war Sachschaden entstanden, der auf etwa 3.000 Euro beziffert wird. Auf den Unfallverursacher kommt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu. Ein Statiker überprüfte die Brücke aufgrund der Beschädigungen noch in der Nacht.

Friedrichshafen

Radfahrer übersehen - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 52 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 21 Uhr in der Aistegstraße. Ein 51-jähriger Autofahrer, der dem Radfahrer entgegenkam, übersah den vorfahrtsberechtigten Radler beim Abbiegen in ein Grundstück. Beim folgenden Zusammenstoß stürzte der 52-Jährige. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Keplerstraße wurde am Montag kurz nach 17 Uhr eine 57-jährige Volvo-Fahrerin leicht verletzt. Die Frau hielt an der Kreuzung der Riedleparkstraße an einer roten Ampel an. Als diese auf "Grün" umschaltete, fuhr eine nachfolgende 23-Jährige, die ebenfalls mit einem Volvo unterwegs war, los. Dabei bemerkte sie nicht, dass die 57-Jährige mit ihrem Fahrzeug noch nicht angefahren war. In der Folge prallte die 23-Jährige in das Heck des Volvos, wobei insgesamt Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 57-Jährige in eine Klinik.

Friedrichshafen

Fahrzeug beschädigt

Auf ungewöhnliche Art und Weise wurde im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagnachmittag ein BMW beschädigt, der in der Hauffstraße abgestellt war. Unbekannte zerkratzten den Wagen an der rechten Fahrzeugseite und bohrten beide Frontscheinwerfer durch. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Lkw-Fahrer streift Ampel

Total beschädigt wurde eine Lichtzeichenanlage in der Hauptstraße bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 19 Uhr. Ein 48 Jahre alter Lkw-Fahrer streifte beim Abbiegen in die Hefigkofener Straße mit seinem Auflieger die Ampel, die infolge der Kollision vom Standrohr gerissen wurde. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert, am Lkw entstand kein Schaden. Personen wurden nicht verletzt.

Überlingen

Diebstahl auf Baustelle

Von einer kleineren Baustelle in der Schillerstraße entwendeten am Samstag zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr bislang unbekannte Täter mehrere Schraubzwingen, Spanngurte und Dachlatten. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 350 Euro. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen.

Überlingen

Fahrerin ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle, die Polizisten des Polizeireviers Überlingen am Montagnachmittag in der Rengoldshauser Straße durchführten, stellte sich heraus, dass eine 25-jährige Autofahrerin ohne Führerschein unterwegs war. Zudem fand eine Beamtin bei der Durchsuchung der 25-Jährigen eine kleinere Menge Amphetamin auf. Wegen des sichergestellten Betäubungsmittels und der Äußerung, dass sie Amphetamin und Marihuana konsumiert habe, wurde bei der Fahrzeuglenkerin eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Die junge Frau muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des möglichen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Fahrzeughalterin gelangt ebenfalls zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, weil sie ihr Auto der führerscheinlosen 25-Jährigen überlassen hatte.

Überlingen

Missbrauch von Notrufen und versuchte Körperverletzung

Wegen des Missbrauchs von Notrufen und versuchter Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen eine 18-Jährige. Die junge Frau betätigte am Montagnachmittag offenbar aus Jux und Tollerei den Brandmeldealarm in einer Bank in der Münsterstraße und sorgte damit für einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Eine Angestellte stellte die 18-Jährige im Verlauf der Überprüfungen fest und übergab diese der Polizei. Noch vor den Augen der Beamten versuchte die 18-Jährige die Angestellte zu schlagen, was jedoch schnell unterbunden werden konnte. Die junge Frau musste die Polizisten auf das Revier begleiten, dort wurde sie von den Mitarbeitern einer betreuten Einrichtung, in der die 18-Jährige wohnhaft ist, abgeholt. Die durch den Brandalarm verständigte Feuerwehr konnte ihren Einsatz nach Feststellung des Fehlalarms zeitnah wieder beenden.

Markdorf

Blitzer-Säule beschädigt

Im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, haben unbekannte Personen eine Blitzer-Säule in der Straße "Pfannenstiel" beschädigt. Die Tatverdächtigen zerstörten mit einem Gegenstand die Verglasungen des Blitzers und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Salem

Überfall auf Discounter

Bargeld in noch unbekannter Höhe hat am Montag kurz nach 21 Uhr ein bislang unbekannter Täter bei einem Überfall auf einen Discounter in der Leopoldstraße erbeutet. Der Mann ging zur Kasse und bezahlte einen Artikel. Als der 23 Jahre alte Kassierer das Wechselgeld aushändigen wollte, forderte der Täter Geld und bedrohte den 23-Jährigen. Der Unbekannte ließ sich das Bargeld aushändigen und flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Weildorf. Der Täter wird als etwa 175 cm groß und sehr schlank beschrieben. Er trug eine Art schwarzen Trainingsanzug, dessen Oberteil an der Front weiß gemustert war. Zudem hatte der Mann eine schwarze Basecap mit auffallend rundem Schild auf und trug weiße Einmalhandschuhe sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Personen, denen der Mann aufgefallen ist und Bewohner der dortigen Wohnanlage, die den Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell