Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsteilnehmer fällt negativ auf

Weil er am Montagabend mit seinem Fahrzeug mehrfach negativ im Stadtgebiet aufgefallen ist, kontrollierten Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen gegen 23 Uhr den 21-jährigen Fahrer eines BMW. Mit der Ermahnung der Beamten war der Fahrzeuglenker offensichtlich gar nicht einverstanden, sodass dieser die Örtlichkeit nach der Kontrolle stark beschleunigend mit aufheulendem Motor verließ. Der 21-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige sowie einem Bericht an die Führerscheinstelle rechnen.

Herbertingen

Pkw zweimal zerkratzt

Bereits zum zweiten Mal wurde von Sonntag auf Montag ein VW-Bus, der in der Straße "Auf der Steige" am Fahrbahnrand geparkt war, mutwillig beschädigt. Eine bislang unbekannte Person zerkratze mit einem spitzen Gegenstand den Lack des Fahrzeugs, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand. Bei einer ähnlichen Tat von Samstag, 26.02., auf Sonntag, 27.02., entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, ebenfalls durch mutwillig beigebrachte Kratzer im Fahrzeuglack. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Illmensee

Reifen zerstochen

Den Reifen eines Autos zerstochen haben unbekannte Personen im Zeitraum zwischen vergangenem Donnerstag und Montag. Der Opel war auf einem Wiesen-Parkplatz in der Seestraße geparkt, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise möglicher Zeugen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 10.30 Uhr auf der B 32 zwischen Herbertingen und Bad Saulgau ereignet hat. Aufgrund von offensichtlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam die 25-jährige Fahrerin eines Daimler in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte dort mit ihrem Fahrzeug etwa 200 Meter an einer Leitplanke entlang. Die Fahrzeuglenkerin blieb glücklicherweise unverletzt, um ihr Fahrzeug kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Mengen

Unfall beim Überholen

Beim Überholen auf der B 311 von Mengen in Richtung Rulfingen übersah am Montag gegen 7.45 Uhr die 58-jährige Fahrerin eines Citroen, dass sich links neben ihr bereits ein BMW befand, der ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 58-jährige Lenkerin des Citroen und die 46-jährige BMW-Fahrerin blieben unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

