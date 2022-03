Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Gegen Leitplanke gefahren

Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro dürfte bei einem Verkehrsunfall am Samstag auf der B313 bei Sigmaringen entstanden sein. Ein 23 Jahre alter VW-Lenker fuhr an der Einmündung der Landesstraße aus Richtung Krauchenwies kommend auf die B313 und streifte dabei die Leitplanke. Verletzt wurde niemand.

Sigmaringen

Jugendliche wollen Ortsschild stehlen

Den Diebstahl eines Ortsschildes in der Ziegelgasse verhindert hat eine 56 Jahre alte Frau am späten Samstagnachmittag. Gegen 17 Uhr beobachtete die Frau drei Jugendliche, ein Mädchen und zwei Jungen, dabei, wie sie im Begriff waren, das Ortsschild abzubrechen. Als die Gruppe das Schild mitnehmen wollte, schritt die Frau ein, sodass die Jugendlichen die Flucht ergriffen. Das blonde, langhaarige Mädchen sowie die Jungen werden auf etwa 15 Jahre geschätzt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen gemeinschädlichen Diebstahls. Hinweise zur Tat können unter Tel. 07571/104-0 gegeben werden.

Sigmaringen

Nach Unfall geflüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Sigmaringen, nachdem am Wochenende in der Pfauenstraße ein Auto angefahren wurde. Der bislang nicht bekannte Verursacher prallte zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 3 Uhr, gegen den geparkten Opel Astra. Ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, sucht der Unbekannte das Weite. Hinweise auf den Flüchtigen, der mutmaßlich ein rotes Fahrzeug gefahren haben soll, werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Sigmaringen

Pkws beschädigt

Mit einem Stein wurden in der Nacht zum Sonntag zwei Autos beschädigt. In der Gymnasiumstraße wurde an einem geparkten Dacia Sandero eine Autoscheibe eingeworfen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Gestohlen wurde aus dem Wagen nichts. In der Bismarckstraße schlug ein Unbekannter mit einem Stein mehrfach auf einen Toyota Yaris ein. Der entstandene Schaden an dem Pkw dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, prüft derzeit das Polizeirevier Sigmaringen. Sachdienliche Hinweise können unter Tel. 07571/104-0 gegeben werden.

Hohentengen

Altkleider-Container brennen

Mehrere Altkleider-Container in Brand gesetzt hat ein Unbekannter am Sonntag gegen 22.30 Uhr am Friedhof. Der bislang nicht bekannte Brandleger verursachte an den Containern einen Schaden, der sich auf etwa 500 Euro belaufen dürfte. Die Container wurden gelöscht. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise auf den Täter werden unter Tel. 07522/2016-0 erbeten.

Bad Saulgau

Einbruch in Restaurant

In eine Gaststätte in der Hauptstraße, Ecke Fuchsgasse, wurde am frühen Sonntag eingebrochen. Der Täter hebelte die Eingangstür des Restaurants auf. Er durchsuchte die Theke auf der Suche nach Bargeld. Nachdem er dort offenbar keines fand, suchte er das Weite. Er verursachte an der Tür einen Schaden, der sich auf etwa 1.000 Euro beläuft. Das Polizeirevier Bad Saulgau, das nun wegen des Einbruchs ermittelt, bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

