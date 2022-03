Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autofahrer betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne Führerschein und alkoholisiert hinterm Steuer erwischt hat eine Polizeistreife einen Pkw-Lenker am Sonntagabend in der Henri-Dunant-Straße. Bei einer Verkehrskontrolle des Fahrers erkannten die Beamten schnell, dass der Mann nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist und außerdem nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei dem 58-Jährigen einen Wert von über 1,4 Promille. Er musste als Folge in einem Krankenhaus Blut abgeben, das nun ebenfalls auf den Alkoholgehalt untersucht wird. Sollte dieser Wert die hohe Alkoholisierung bestätigen, kommt auf den 58-Jährigen neben der Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein auch noch eine Anzeige wegen Fahrens unter Trunkenheit zu. Seinen Wagen musste er noch an Ort und Stelle stehen lassen.

Ravensburg

Unfallflucht nach Kollision mit Hauswand

Gegen eine Hauswand geprallt ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am frühen Sonntag gegen etwa 1.30 Uhr in der Vehrengasse. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss, ohne sich um den Schaden an der Hauswand, der aktuell noch nicht beziffert werden kann, zu kümmern. Aufgrund der Spuren an der Unfallstelle geht die Polizei Ravensburg derzeit davon aus, dass der Verursacher ein rotes Fahrzeug gefahren hat. Die Beamten nehmen unter Tel. 0751/803-3333 Hinweise zur Tat entgegen.

Ravensburg

Bagger beschädigt

Zwischen Samstag und Sonntag hat ein Vandale an einem bei der Realschule in der Wilhelmstraße abgestellten Bagger die Seitenscheibe eingeschlagen. Der Täter verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Wangen

Unfall auf Autobahn

In die Leitplanke gefahren ist ein Autofahrer am Sonntagmorgen kurz nach 6 Uhr auf der A 96 in Richtung Lindau. Auf Höhe der Anschlussstelle Wangen-Nord geriert der Lenker mit seinem VW nach links und touchierte die Leitplanke. Bei der Kollision entstand an der Leitplanke ein Schaden von etwa 2.000 Euro, während sich dieser am VW auf etwa 10.000 Euro belaufen dürfte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Isny

Funken ruft Feuerwehr auf den Plan

Die Glutreste eines abgebrannten Funkenfeuers haben am frühen Montag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein Anrufer meldete einen Brand auf einem Feld bei Großholzleute, das sich für die Wehrleute rasch als die noch glühenden Reste eines Brauchtumsfeuers entpuppte. Die Feuerwehr löschte die Glutreste und rückte im Anschluss wieder ab.

Leutkirch

Alkoholisierter Autofahrer

Unter Alkoholeinwirkung stand ein Pkw-Lenker, den eine Polizeistreife am Sonntagmorgen in Ellerazhofen kontrollierte. Der 28 Jahre alte Fahrer hatte laut einem Test eine Atemalkoholkonzentration von über einem Promille, weshalb ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Die Probe wird nun auf die Alkoholkonzentration untersucht. Sollte diese ebenfalls zu hoch sein, kommen auf den 28-Jährigen ein Strafverfahren und die Abgabe seines Führerscheins zu. Die Weiterfahrt wurde ihm von den Polizisten noch an Ort und Stelle untersagt.

Leutkirch

Außenspiegel gestohlen

Zwischen Samstag- und Sonntagmorgen hat ein Dieb den Außenspiegel eines in der Oberen Vorstadtstraße geparkten Autos gestohlen. Der Opel war während dieser Zeit vor einer Gaststätte abgestellt. Der Schaden, der durch den Diebstahl an dem Opel entstanden ist, wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Aulendorf

Polizisten verletzt

Beim Einschreiten in einen eskalierten häuslichen Streit wurden am Sonntagabend in der Blumenstraße zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Ein 30-Jähriger war mit seiner Familie derart aneinander geraten, dass er in der Wohnung randalierte. Die Angehörigen verständigten die Polizei, die daraufhin versuchte, den Mann zu beruhigen. Dieser beleidigte die Beamten und wehrte sich mit Gewalt, als er letztlich in Gewahrsam genommen werden sollte. Dabei verletzte er zwei Polizisten leicht. Er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Bad Waldsee

Autos auf Bleicheparkplatz beschädigt

Mehrere Autos, die in der Nacht zum Sonntag auf dem Bleicheparkplatz in der Bleichestraße abgestellt waren, beschädigte ein bislang Unbekannter. Der Täter schlug oder trat an insgesamt fünf Pkw einen Außenspiegel ab. Dadurch entstand an den Autos jeweils ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Taten, sachdienliche Hinweise auf den Verursacher können unter Tel. 0751/803-6666 gegeben werden.

Fronreute

Hoher Schaden nach Unfall

Totalschaden ist an zwei Autos durch eine Kollision auf der Kreisstraße zwischen Fronhofen und Baienbach am Sonntagmorgen entstanden. Ein 25-jähriger VW-Lenker bog aus Richtung Geratsreute auf die Kreisstraße ein und nahm dabei einem 35 Jahre alten Seat-Fahrer, der nach Fronhofen unterwegs war, die Vorfahrt. Die Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Die Wagen mussten durch einen Abschleppdienst beseitigt werden.

Boms

Jugendlicher zusammengeschlagen

Auf einer privaten Feier in der Kirchstraße unter Jugendlichen ist ein 17-Jähriger am Sonntagmorgen zusammengeschlagen worden. Kurz vor 6 Uhr sollen zwei 16- und 18-Jährige den 17 Jahre alten Jugendlichen angegriffen und mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen haben. Dieser erlitt neben einer Verletzung des Auges auch eine Gehirnerschütterung und musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Da zudem im Raum steht, dass die beiden Täter während des Festes auch mehrere andere jugendliche Partygäste zeitweise auf dem Dachboden eingesperrt haben, ermittelt die Polizei nun nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen Freiheitsberaubung gegen das Duo.

