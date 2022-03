Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizisten nehmen Randalierer in Gewahrsam

Mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss ein 32 Jahre alter Mann, den Polizeibeamte am Sonntagabend in Gewahrsam genommen haben. Die Beamten waren gerufen worden, weil der stark alkoholisierte Mann in einer Wohnung in der Hofener Straße randaliert und eine Scheibe eingeschlagen hatte. Dabei verletzte er sich und sollte medizinisch versorgt werden. Zwei alarmierte Polizeistreifen nahmen den 32-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn zunächst in eine Notaufnahme zur Versorgung seiner Verletzung. Dort versetzte er einem Beamten unvermittelt einen Tritt und verletzte diesen. Im weiteren Verlauf beleidigte er die Polizisten aufs Übelste. Der Mann musste die Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Auf ihn kommen nun nicht nur die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung, sondern auch Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu.

Friedrichshafen

Radfahrerin mit über zwei Promille gestoppt

Über zwei Promille ergab der Alkoholtest bei einer 35 Jahre alten Radfahrerin, die Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Samstag kurz nach 21.30 Uhr in der Paulinenstraße gestoppt haben. Den Polizisten war die Frau aufgefallen, weil sie ohne Licht unterwegs war. Eine Blutentnahme in einer Klinik, die Untersagung der Weiterfahrt und eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge. Insgesamt sechs weitere Verkehrsteilnehmer, die die Beamten im Kontext der Konzeption "Zweirad" kontrolliert haben, müssen ebenfalls mit gebührenpflichtigen Verwarnungen beziehungsweise mit Anzeigen rechnen: drei Radfahrer hatten nicht die vorgeschriebene Beleuchtung an ihrem Zweirad, ein Radler fuhr verbotenerweise auf dem Gehweg, ein Motorradfahrer hatte die Hauptuntersuchung überzogen und ein E-Scooter-Lenker war ohne Versicherungsschutz unterwegs. Die Konzeption "Zweirad" soll durch eine konsequente Verfolgung von Verstößen zu einer Reduzierung der Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern im Bodenseekreis führen.

Friedrichshafen

Zusammenstoß in letzter Sekunde verhindert

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen gegen den noch unbekannten Fahrer eines Audi eingeleitet. Ein 23-jähriger Mitsubishi-Lenker wollte am Sonntag kurz vor 15 Uhr von der Zeppelinstraße nach links in die Schmidstraße abbiegen. Als er eigenen Angaben zufolge den Blinker gesetzt hatte und im Begriff war, abzubiegen, überholte ihn der Audi-Fahrer. Nur durch seine schnelle Reaktion und eine Vollbremsung habe der 23-Jährige eine Kollision vermeiden können. Der Unbekannte fuhr indes mit seinem schwarzen Audi A3 oder A6 in stadtauswärtiger Richtung weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Jugendliche beschädigen Fahrzeuge

Zwei 15 und 16 Jahre alte Buben wurden von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen nach Sachbeschädigungen an mehreren Pkw am Sonntag gegen 2 Uhr nach einer kurzen Fahndung gestellt. Die zwei Jugendlichen waren von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie an einem Porsche und einem VW auf einem Parkplatz in der Löwentaler Straße die Scheiben einschlugen. Nachdem die beiden Vandalen im Anschluss zunächst flüchteten, konnten sie anhand der Personenbeschreibung im Stadtgebiet durch die Polizisten festgenommen werden. Der 16-Jährige gab gegenüber den Ermittlern falsche Daten an und beleidigte mehrere Beamte. Nachdem die Polizisten auf dem Polizeirevier die wahre Adresse des Teenagers herausgefunden hatten, wurde das Duo an die Eltern übergeben. Beide Buben müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen, auf den 16-Jährigen kommen zusätzlich ein Bußgeld wegen falscher Personalienangabe und eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu. Wie hoch der Sachschaden an den beschädigten Fahrzeugen ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Salem

Rauchmelder weckt Bewohnerin

Ein Rauchmelder hat am frühen Montagmorgen kurz nach 3 Uhr die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Weildorfer Straße geweckt und Schlimmeres verhindert. Die Frau konnte sich aus ihrer verrauchten Wohnung retten und die Feuerwehr alarmieren. Diese evakuierte zusammen mit der Polizei das gesamte Mehrparteienhaus kurzzeitig. Als Ursache für die Rauchentwicklung konnte ein Elektrogerät im Wohnzimmer der 32-Jährigen ausgemacht werden. Der Akku des Geräts war aus noch nicht bekannter Ursache in Brand geraten und hatte den Fußboden sowie das Inventar beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung konnte durch die Freiwillige Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Markdorf

Lebensgefährten mit abgebrochenem Glas verletzt

Wegen gefährlicher Körperverletzung gelangt eine 39 Jahre alte Frau zur Anzeige, die im Verdacht steht, ihren 44 Jahre alten Lebensgefährten mit einem abgebrochenen Glas im Gesicht verletzt zu haben. Polizeibeamte wurden am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr in die Wohnung des Paares im Stadtgebiet alarmiert, weil der 44-Jährige einen Krankenwagen gerufen hatte. Ein zunächst verbaler Streit des alkoholisierten Paares war zuvor offenbar in Handgreiflichkeiten ausgeartet, in deren Verlauf die 39-Jährige mit dem beschädigten Glas zuschlug. Die Verletzungen des 44-Jährigen wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

