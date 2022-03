Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meersburg

Sozia bei Motorradunfall verletzt

Ein 18-Jähriger und seine ebenfalls 18-jährige Sozia befuhren am Samstag gegen 16:40 Uhr mit seinem Motorrad BMW 650 GS die B33/Stettener Straße vom Ortskern Meersburg in Richtung Fährhafen. In einer Spitzkehre kam das Duo im Kurvenausgang alleinbeteiligt zu Sturz. Die Sozia wurde mit Verdacht auf eine Handgelenksfraktur in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Führer des Motorrads blieb unverletzt, an der BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. An der ordnungsgemäß und vollständig getragenen Schutzkleidung, sowie den Straßeneinrichtungen entstanden keine Schäden.

Uhldingen-Mühlhofen

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 34-jähriger Fahrzeugführer eines VW Polo befuhr am Samstagmorgen gegen 11:00 Uhr die L 201/Meersburger Straße von Unteruhldingen in Richtung Meersburg. Kurz nach der Einmündung Seestraße kam der Polofahrer zunächst nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dort einen Zaun. In der weiteren Folge lenkte der Polofahrer nach rechts und zurück auf die Fahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Skoda Kodiaq eines 56-Jährigen. An der Unfallstelle konnten beim Unfallverursacher Anzeichen auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt werden, weshalb die vor Ort befindlichen Polizeibeamten eine Blutentnahme veranlassten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand erheblicher Sachschaden in Gesamthöhe von 62 000 Euro. Vor allem am Unfall beteiligten Pkw Skoda Kodiaq entstand beträchtlicher Schaden von 60 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

