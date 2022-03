Ravensburg (ots) - Sigmaringen Ausgelöster Brandmelder verhindert Schlimmeres Eine 36-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße In der Vorstadt bemerkte am Freitagabend, um 20:10 Uhr, dass in einer Wohnung des Hauses ein Brandmelder ausgelöst hatte. Bei näherer Nachschau war von außen ein helles Flackern in der Wohnung im 2. Obergeschoss erkennbar. Die verständigte Feuerwehr brachte alle Bewohner ...

mehr