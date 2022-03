Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Wurzach

Skaterplatz mit Farbe beschmiert

Der Bad Wurzacher Skaterplatz wurde am Samstagnachmittag zwischen 13:30 Uhr bis 14:45 Uhr durch bislang unbekannte Täter aufgesucht und mit grüner und schwarzer Farbe beschmiert. Unter anderem wurde mit grüner Farbe ein Hakenkreuz an einer Rampe aufgemalt. Des Weiteren wurden mehrere Schriftzüge hinterlassen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen. Tel.: 07561 84880

Leutkirch

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf dem Parkplatz der Gaststätte Alcazar im Campingweg in Ellerazhofen mehrere Fahrzeuge beschädigt. An zwei Fahrzeugen wurde der linke Außenspiegel abgeschlagen, an einem weiteren Pkw wurde der rechte Außenspiegel abgetreten, sowie das hintere linke Rücklicht beschädigt. Der hierbei entstandene Schaden ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch zu melden. Tel.: 07561 84880

Wangen im Allgäu

Pkw ohne Kennzeichen auf der Autobahn unterwegs

Beamte vom Verkehrsdienst Kißlegg beobachteten am Samstagabend einen Pkw Peugeot ohne Kennzeichen, der die BAB 96 in südlicher Richtung befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle im Bereich der Behelfsausfahrt Neuravensburg stellten die Beamten fest, dass sich lediglich in der Windschutzscheibe ein Pappkarton mit einem aufgemalten Kennzeichen befand. Die anschließenden Überprüfungen ergaben, dass für das Fahrzeug seit August 2021 kein Versicherungsschutz besteht. Aufgrund der Erkenntnisse wurde die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt. Der Fahrer gelangt wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

