Sigmaringen

Ausgelöster Brandmelder verhindert Schlimmeres

Eine 36-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße In der Vorstadt bemerkte am Freitagabend, um 20:10 Uhr, dass in einer Wohnung des Hauses ein Brandmelder ausgelöst hatte. Bei näherer Nachschau war von außen ein helles Flackern in der Wohnung im 2. Obergeschoss erkennbar. Die verständigte Feuerwehr brachte alle Bewohner des Hauses in Sicherheit und startete zeitgleich den Löschangriff. Aufgrund der schnellen Reaktion der Anwohner hatte sich der Brand noch nicht ausweiten können und die Feuerwehr hatte den entstehenden Brand umgehend gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte eine Kerze den Brand eines darunter befindlichen Teppichs ausgelöst haben. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren nicht anwesend, wurden in der Folge aber durch die Polizei erreicht und verständigt. Alle Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Über einen entstandenen Sachschaden liegen der Polizei bisher keine Erkenntnisse vor. Personen wurden nicht verletzt.

