Tettnang

Arbeitsunfall

Am Freitagabend um 21:00 Uhr kam es auf einem Firmengelände im Industriegebiet in Bechlingen zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge kollidierte ein 35-jähriger Arbeiter bei Be- und Entladearbeiten mit einem abgestellten Container. Der Mann wurde dabei zwischen dem Container und seinem Elektro-Hubwagen eingeklemmt. Bewusstlos fand ihn ein weiterer Arbeiter vor und befreite ihn. Mit schwersten Verletzungen transportierte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zur Untersuchung des Unfallherganges und für die Rettungsmaßnahmen waren die Feuerwehr Tettnang mit 3 Fahrzeugen, ein Rettungswagen und Notarzt, sowie ein Vertreter der Berufsgenossenschaft und der Verkehrsdienst Ravensburg vor Ort eingesetzt.

Meckenbeuren

Schlangenlinienfahrender Pkw angehalten

Nach Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers fuhr am Freitagabend gegen 22:20 Uhr ein Mitsubishi auf der B30 von Ravensburg in Richtung Meckenbeuren mit überhöhter Geschwindigkeit. Nach dessen Schilderung fahre der Pkw in auffälligen Schlangenlinien und gefährde dadurch den Gegenverkehr. Eine Polizeistreife hielt den 58-jährigen Fahrer des Mitsubishi wenige Minuten nach Mitteilungseingang in Meckenbeuren an. Bei der Kontrolle waren keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Fahrtüchtigkeit des Fahrers feststellbar. Die Polizei bittet Personen, die in der Zeit von 22:20 - 22:35 Uhr auf der B30 zwischen Ravensburg und Meckenbeuren durch einen Pkw Mitsubishi gefährdet wurden, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Fahren unter Drogeneinwirkung

Wegen des Verdachtes, dass er als Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste sich am Freitagabend, um 18:30 Uhr ein 28-Jähriger in der Hauptstraße den Fragen und Weisungen der Polizei fügen. Die Beamten stellten Anhaltspunkte fest, die darauf hindeuten könnten, dass Fahrer des Citroen illegale Substanzen zu sich genommen hatte und sich trotzdem hinters Steuer setzte. Zum Nachweis, ob die Beamten Recht hatten mit ihrem Verdacht, musste eine Blutprobe entnommen werden. Nach deren Auswertung hat der Mann aus Meckenbeuren gegebenenfalls mit einem Bußgeldverfahren und einem Fahrverbot zu rechnen.

Markdorf

Graffiti-Sprüher auf frischer Tat ertappt

Drei mutmaßliche Graffiti-Sprüher stellte ein privater Sicherheitsdienst am Freitag, um 22:00 Uhr im Bereich des Skaterplatzes in Markdorf fest. Eine der Personen hatte zuvor mit einer Spraydose an einem Graffiti gesprüht. Trotz des Eingreifens des Sicherheitsdienstes und Fahndungsmaßnahmen der Polizei, konnten die drei Personen unerkannt flüchten. Sie werden als jugendlich oder heranwachsend, schmächtige Statur und dunkel mit Jogginghosen und Hoodies bekleidet, beschrieben. Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Markdorf unter Telefon 07544/96200 in Verbindung zu setzen.

Markdorf

Leicht verletzte Radfahrerin

Am Freitag, um 20:20 Uhr ereignete sich in der Kreuzgasse eine Frontalkollision zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die 59-jährige Autofahrerin von ihrer Fahrspur zu weit nach links, hier kam es dann zur Kollision mit der bergabfahrenden 16-jährigen Pedelec-Fahrerin. Bei dem Sturz auf die Motorhaube des Skoda zog sie sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden von geschätzten 500 Euro, am Skoda ca. 1500 Euro. Die geschädigte Jugendliche wurde vor Ort von ihrem verständigten Vater versorgt.

