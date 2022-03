Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Tür zur Sporthalle eingeworfen

Unbekannte warfen in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht die Türe zur Sporthalle des Spohn Gymnasiums ein. Bereits am Abend hielten sich nach Angaben eines Sicherheitsdienstes mehrere Jugendliche auf dem Gelände des Gymnasiums auf, konsumierten dort Alkohol und verhielten sich laut. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Jugendlichen. Ob die Täterschaft der Sachbeschädigung in dieser Gruppe zu suchen ist, blieb zunächst unklar. Die verglaste Tür ist komplett beschädigt und musste durch die Feuerwehr noch in der Nacht notdürftig gesichert werden. Zur genauen Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Randalierer muss in Polizeigewahrsam und leistet Widerstand

Ein 34-jähriger Mann sollte am Freitag, um 17:00 Uhr im Bereich des Bahnhofes aufgrund seines alkoholisierten Zustandes und seines fremdaggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen leistete er Widerstand indem er gegen die eingesetzten Polizeibeamten trat und sich gegen den Transport seiner Person massiv sperrte. Nach bisherigem Stand erlitten weder die Beamten, noch der Mann selbst Verletzungen. Bei den Folgemaßnahmen beim Polizeirevier und in einem Krankenhaus beleidigte er die Anwesenden mehrfach aufs Übelste. Trotz aller Gegenwehr verbrachte er die Nacht über im Polizeigewahrsam. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen den Mann ein, u.a. fanden sie bei ihm auch Betäubungsmittel, für deren Besitz er keine Berechtigung vorweisen konnte.

Waldburg

Zeugensuche - Parkender Pkw angefahren

Die 37-jährige Geschädigte stellte am Freitagmorgen, um 08:00 Uhr ihren Ford Fiesta auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Bank in der Reinhold-Abele-Straße ab. Als sie gegen 17:00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie hinten links einen Streifschaden fest. Nach Spurenlage kommt ein rotes oder braunes Fahrzeug als Verursacher in Frage. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Argenbühl

Alkoholisierter Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Leichte Verletzungen erlitt am Freitagnachmittag, um 15:30 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer, der die Landesstraße 265 von Au in Richtung Christazhofen befuhr. Nach bisherigen Ermittlungen kam der Mann mit seinem VW-Bus im Bereich einer Kurve zunächst ins rechte Bankett und folgend ins Schleudern, wobei über die gesamte Fahrbahnbreite rutschte. Schlussendlich überschlug sich das Fahrzeug und blieb in einem Acker nahe des Bilderazhofener Baches liegen. Der alleine in seinem Bus befindliche Fahrer konnte sich selbstständig befreien. Glücklicherweise liefen auch keine Betriebsflüssigkeiten aus, so dass Umweltschutzmaßnahmen diesbezüglich nicht notwendig waren. Am VW entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro. Inwieweit ein Flurschaden entstand, bedarf der weiteren Abklärung mit dem betroffenen Agrarbetrieb. Die unfallaufnehmende Polizei stellte bei dem 40-Jährigen Anzeichen eines zuvor erfolgen Alkoholkonsums fest. Zur Bestätigung des Verdachts musste er eine Blutprobe abgeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Göttlishofen und ein Abschleppunternehmen aus Leutkirch an der Unfallstelle eingesetzt.

Wangen

Bus vergisst Fahrgast auf Autobahnparkplatz

Völlig verzweifelt verständigte am Freitag, um 17:00 Uhr eine 72-jährige Frau vom Autobahnparkplatz Humbrechts die Polizei. Die mit einem Linienbus aus Österreich eingereiste Dame ging bei einer Rast auf dem Parkplatz in die Toilettenanlage. Als sie wieder zum Bus zurückkehrte, sah sie diesen gerade wegfahren. Ihr Rufen und Winken konnte der Busfahrer offensichtlich nicht wahrnehmen und fuhr auf die Autobahn in Richtung München auf. Die in Österreich wohnende Frau, verständigte daraufhin die Autobahnpolizei, welche den Bus 40 km weiter, bei Aitrach feststellen und anhalten konnte. Eine zweite Streife der Autobahnpolizei fuhr die Frau nach Aitrach, wo sie den Bus wieder besteigen und die Fahrt nach München schlussendlich glücklich fortsetzen konnte. Warum keiner der Businsassen das Fehlen der Frau bemerkte, obwohl alle ihre persönlichen Sachen im Bus lagen, blieb ein bislang ungelöstes Rätsel.

Aitrach

Zeugensuche - parkenden Pkw angefahren

Eine Skoda-Fahrerin fuhr am Freitag, zwischen 11:15 - 12:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Sankt-Konrad-Weg einen geparkten 1er BMW an. Trotzdass an dem BMW ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand, kümmerte sich die bisher unbekannte Verursacherin nicht weiter um den Schaden, sondern verließ die Unfallstelle. Zeugen beobachteten die Verursacherin, konnten das Kennzeichen des Skoda jedoch nicht ablesen. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg unter Telefon 07563/9099-0 in Verbindung zu setzen.

Kißlegg

Brand eines Holzschuppens

Am Freitagabend, um 20:40 Uhr rückte die Feuerwehr Kißlegg zum Brand eines Holzschuppens in der Le Pouliguen-Straße aus. Zunächst meldeten Passanten einen brennenden Holzstapel. Vor Ort stellte sich heraus, dass nicht nur der Holzstapel, sondern auch ein Holzschuppen brannte. Die Feuerwehr Kißlegg hatten den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte somit auch das Übergreifen der Flammen auf ein, wenige Meter entfernt stehendes Wohnhaus. Die Ursache des Brandes blieb zunächst im Unklaren und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Über die entstandene Schadenshöhe liegen bisher keine Erkenntnisse vor.

Leutkirch

Fahrzeugbrand

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Samstagmorgen, um 02:50 Uhr ein abgestellter Pkw der Marke Citroen in Brand. Nach Zeugenaussagen war aus dem Motorraum des im Außenbereich von mehreren Garagen in der Memminger Straße über mehrere Stunden abgestellten Pkw ein Knallgeräusch und Funkenflug zu erkennen war. Kurze Zeit später stand das Auto im Vollbrand. Vorsorglich verständigte die Polizei die Anwohner des nahegelegenen Hauses und bat sie ins Freie. Kurze Zeit später konnten sie in ihre Wohnung zurückkehren. Der Fahrzeugbrand setzte ein Garagentor in Brand und beschädigte eine Hausfassade durch Rußantragungen. Am Pkw selbst entstand Totalschaden von ca. 20 000 Euro. Die Gebäudeschäden konnten bisher nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Neben zwei Streifen des Polizeireviers Leutkirch waren die Feuerwehr Leutkirch mit vier Fahrzeugen, sowie das DRK mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort eingesetzt.

Leutkirch

Baumaschine entwendet

Bisher unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Montag, 28.02. bis Donnerstag einen hochwertigen Trennschleifer aus einem abgestellten Transporter. Dieser stand im Tatzeitraum parkend in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Wahrnehmung in diesem Bereich gemacht. Hinweise werden an das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 erbeten.

