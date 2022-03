Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Mehrere Diebstähle aus Pkws geklärt

Nachdem es in der Nacht von Dienstag, 28.09.2021, auf Mittwoch, 29.09.2021, zu mehreren Aufbrüchen von Autos auf Parkplätzen in Gammertingen gekommen ist, führten die Ermittlungen des Polizeiposten Gammertingen sowie die damit verbundene Spurensicherung zu einem 36-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann kommt für insgesamt elf Diebstähle aus Fahrzeugen im Bereich Mariaberg und Albstraße in Betracht. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen dreistelligen Eurobetrag. Der Tatverdächtige hatte es insbesondere auf Bargeld abgesehen, welches er sich in den Fahrzeugen erhoffte, in zwei Fällen nutzte er die gestohlenen EC-Karten an Automaten zum Kauf von Zigaretten. Der 36-Jährige wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Unsere Meldung vom 29.09.2021:

Gammertingen

Diebstahl aus mehreren Pkw

Bislang unbekannte Personen schlugen am Dienstagabend an insgesamt zehn Pkw, die auf dem Parkplatz Krätzenberg und einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt waren, jeweils die Scheibe der Fahrertüre ein. Hierdurch verschafften sich die Täter Zugang zu den Fahrzeugen und durchsuchten diese. Der entstandene Sachschaden sowie das entwendete Diebesgut kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Betroffene Personen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 in Verbindung zu setzen. Angaben eines Zeugen zufolge hielt sich im besagten Zeitraum ein Mann mit Taschenlampe an der Tatörtlichkeit auf. Dieser soll von schmächtiger Statur gewesen sein, eine Kappe getragen und einen Rucksack dabeigehabt haben. Zeugen, die weitere Angaben zu der Person tätigen können, werden ebenfalls gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Pfullendorf

Fahrerin fährt gegen Pflanzenkübel

Beim Befahren der Straße "Mühlesteigle" kollidierte am Donnerstag gegen 18.15 Uhr die 56-jährige Fahrerin eines VW aus bislang unbekannter Ursache mit einem Beton-Pflanzenkübel, der sich in der 30-er Zone als Fahrbahnverengung auf der Straße befunden hat. Durch den Zusammenstoß wurde der Kübel auf den angrenzenden Gehweg geschoben. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Die 56-jährige Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt.

Stetten am kalten Markt

Hauptuntersuchung im Jahr 2020 fällig

Bereits im Oktober 2020 fällig gewesen wäre die Hauptuntersuchung eines Daimler, den Polizisten des Verkehrsdienstes am Mittwochnachmittag in der Friedhofstraße kontrollierten. Die 32-jährige Fahrzeughalterin muss diesen Termin nun nachholen und zudem mit einem Bußgeld rechnen.

Gammertingen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigte am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Sigmaringer Straße einen dort abgestellten Opel Corsa. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter Tel. 07574/921687 um Hinweise.

Bad Saulgau

92-jähriger Fahrzeuglenker verstirbt

Offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache kam am heutigen Freitag gegen 8.45 Uhr ein 92-jähriger Opel-Fahrer auf der L 280 zwischen Tafertsweiler und Bolstern von der Fahrbahn ab und verstarb noch in seinem Fahrzeug. Der Senior war in Fahrtrichtung Bolstern unterwegs, als das Fahrzeug rechts neben die Fahrbahn geriet, dort zunächst eine etwa 3 Meter tiefe Böschung hinabfuhr und anschließend nach etwa 40 Metern in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand kam. Der verständigte Rettungsdienst, sowie die Feuerwehr konnten nur noch den Tod des 92-Jährigen feststellen. Während der Unfallaufnahme kam es zu kleineren Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs, der Streckenabschnitt musste jedoch nicht gesperrt werden. Um das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Bad Saulgau / Bolstern

Zweiradfahrer wird leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Kraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in der Ostracher Straße ereignet hat. Beim Einfahren von der Wilfertsweilerstraße auf die Ostracher Straße übersah der 82-jährige Fahrer eines VW offenbar den bevorrechtigten Zweiradfahrer, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Zweiradfahrer stürzte in der Folge mit seiner Yamaha und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst verbrachte den 17-Jährigen zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.800 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau nach einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Platzstraße. Am Donnerstag gegen 9.45 Uhr soll der 82-jährige Fahrer eines VW zunächst beim Beladen seines Fahrzeugs und anschließend auch beim Ausparken einen geparkten VW Golf beschädigt haben. Die 35-jährige Eigentümerin des VW-Golf wollte den 82-Jährigen demnach auf den Schaden hin ansprechen, der Senior soll seine Fahrt jedoch fortgesetzt und sich von der Örtlichkeit entfernt haben. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat Kontakt zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet nun Zeugen, die möglicherweise auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, sich zur Klärung weiterer Details unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

