Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Äußeren Ailinger Straße auf Höhe der Kornblumenstraße hat sich am Donnerstag kurz nach 19.30 Uhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Der Radler wollte den Kreisel geradeaus durchfahren. Eine 64-jährige Ford-Lenkerin fuhr aus der Graf-von-Soden-Straße in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den Radfahrer. Bei der Kollision stürzte der 62-Jährige. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Während an seinem City-Bike geringer Sachschaden entstand, beträgt dieser am Ford mehrere hundert Euro.

Friedrichshafen

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Rund 800 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 15.30 und 16.45 Uhr an einem Mercedes hinterlassen. Der Wagen war zu der Zeit auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ravensburger Straße abgestellt. Der Unbekannte prallte mit seinem Fahrzeug gegen die hintere rechte Seite des Mercedes und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Polizei kontrolliert Radfahrer und erwischt Mann beim Kiffen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Donnerstag zwischen 15 und 20 Uhr zusammen mit der Radgruppe des Polizeipräsidiums Einsatz im Stadtgebiet das Verhalten von Radfahrern kontrolliert. Hintergrund waren die hohen Zahlen von Unfällen mit verletzten Radlern in den vergangenen Jahren. Die Bilanz war ernüchternd: 15 Radfahrer befuhren die Radwege entgegen der vorgeschriebenen Richtung. Ein weiterer Radler war auf einem Fußweg unterwegs und zwei Radfahrende waren bei Dunkelheit ohne Licht unterwegs. Zwei Zweiradfahrer wurden von den Beamten gestoppt, weil sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt bedienten. Die Kontrollierten müssen nun mit teils hohen Verwarngeldern rechnen. Während der Kontrollen wurde eine Polizeistreife in der Paulinenstraße auf einen 37-jährigen Fußgänger aufmerksam. Der Mann rauchte in unmittelbarer Nähe der Beamten einen Joint. Die Polizisten beschlagnahmten die Reste des Joints und zeigten den 37-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an.

Friedrichshafen

Fahrzeuglenker fährt betrunken nur noch auf Felge

Mit knapp zwei Promille Alkohol und ohne linken Vorderreifen war am Donnerstag kurz nach 16 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer in der Donaustraße unterwegs. Da der Mann vorne links nur noch auf der Felge fuhr, wurde ein Zeuge auf die Spuren auf der Fahrbahn aufmerksam. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 47-Jährigen mit seinem Wagen auf dem Hof einer Autowerkstatt antreffen und veranlasste wegen der hohen Alkoholisierung zwei Blutentnahmen in einer Klinik. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Zwischen Dienstnachmittag und Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz "Hinterer Hafen" geparkten Nissan Qashqai beschädigt. Der Täter zerkratzte das Heck des Autos, das im Bereich einer Tankstelle abgestellt war, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher der Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Radler stößt mit Fußgängerin zusammen - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Kollision mit einer Fußgängerin am Bodenseecenter geflüchtet ist ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Der Radler wollte an einer Gruppe Mädchen vorbeifahren und machte mit Klingeln auf sich aufmerksam. Die Mädchen wichen aus. Dennoch erfasste er eine 14-Jährige, sodass beide stürzten. Der Fahrrad-Lenker beleidigte die Mädchen daraufhin und fuhr in Richtung Ailingen davon. Die 14-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Den Fahrer beschreibt sie als etwa 40 Jahre alt und schlank. Er war mit einer blauen oder grauen leichten Jacke bekleidet. Er fuhr mit einem silbernen Fahrrad mit Satteltaschen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen des Vorfalls und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise auf den Radfahrer.

Markdorf

Unfall im Kreisverkehr

Beträchtlicher Sachschaden ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Zeppelinstraße/Riedheimer Straße entstanden. Eine 55 Jahre alte Fiat-Lenkerin übersah beim Einfahren einen VW Multivan im Kreisverkehr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand am Fiat ein Schaden von 8.000 Euro, während sich dieser am VW auf etwa 20.000 Euro belaufen dürfte. Die Fahrer blieben unverletzt.

Owingen

Fünf Verletzte nach Unfall

Fünf Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz nach 18 Uhr auf der Landesstraße zwischen Owingen und Pfullendorf ereignet hat. Eine 38 Jahre alte Skoda-Lenkerin kam auf ihrer Fahrt in Richtung Pfullendorf aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 46-jähriger VW-Fahrer versuchte durch ein Ausweichmanöver eine Frontalkollision noch zu vermeiden, konnte einen Unfall aber nicht ganz verhindern. Die Unfallverursacherin, der 46-Jährige sowie drei 19-, 20- und 44-jährige Männer, die sich ebenfalls im VW befanden, erlitten glücklicherweise eher leichte Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Pkw entstand durch die wuchtige Kollision Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst, die Polizei und die Feuerwehr waren mit 16 Fahrzeugen im Einsatz.

