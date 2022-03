Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schlägerei an Einkaufscenter

An einem Einkaufscenter im "Gänsbühl" ist es am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Grund für die körperliche Auseinandersetzung war wohl ein Streit zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen, die dazu führte, dass zwei 14- und 16-Jährige mehrmals sowohl auf einen 17-Jährigen wie auch auf einen 15-Jährigen einschlugen. Außerdem soll es zu Todesdrohungen aus der Gruppe heraus gekommen sein. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Radfahrer stürzt

Mit einer Lichtzeichenanlage zusammengestoßen ist ein Radfahrer am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Gartenstraße. Der 25-Jährige war in Richtung Ravensburger Straße unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung der Eywiesenstraße mit seinem Fahrradlenker an der Ampelanlage hängenblieb. Der Radler stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Schlier

Gegen geparktes Auto gefahren

Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro dürfte bei einem Verkehrsunfall entstanden sein, der sich am Freitag gegen 0.30 Uhr in der Boserstraße ereignet hat. Eine 20 Jahre alte Nissan-Lenkerin kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten VW. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Wangen

Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall

Nachdem sie am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Schulstraße in einen Gartenzaun gefahren ist, hat eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin das Weite gesucht. Die 55-jährige Fahrerin war in Richtung Niederwangen unterwegs, als sie von der Straße abkam und mit dem Zaun kollidierte. Ohne sich um den Schaden in bislang unbekannter Höhe zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin weiter. Sie konnte aber schon kurz nach dem Unfall von der Polizei ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest bei der Frau erbrachte einen Wert von über 2,3 Promille. Dies hatte zur Folge, dass ihr in einem Krankenhaus zwei Blutproben entnommen wurden. Ihren Führerschein nahmen ihr die Beamten ab. Sie hat sich nun strafrechtlich zu verantworten.

Kißlegg

Unfall an Zebrastreifen verhindert - Fußgänger gesucht

Nachdem es am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in der Herrenstraße beinahe zu einem Verkehrsunfall an der dortigen Fußgängerüberquerung gekommen wäre, sucht der Polizeiposten Vogt nach Zeugen. Ein Lastwagenfahrer hat zu dieser Zeit trotz querender Fußgänger einen Zebrastreifen überfahren. Ein bislang unbekannter Fußgänger, der im Begriff war die Straße zu queren, hielt ein ebenfalls den Zebrastreifen nutzendes Mädchen zurück und hat so eine Kollision mit dem Schwerlaster verhindert. Der Mann sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 bei der Polizei zu melden.

Aichstetten

Lastwagen aufgefahren

Einem vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren ist ein Mercedes-Lenker am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr auf der A 96 in Richtung Memmingen. Kurz nach der Anschlussstelle Aichstetten wollte der 51-jährige Pkw-Fahrer den vor ihm fahrenden Lkw überholen, bemerkte aber beim Ausscheren auf die linke Spur ein sich von hinten schnell näherndes Fahrzeug. Er scherte wieder auf die rechte Spur ein, konnte aber die Kollision mit dem Auflieger des Lkw nicht mehr verhindern. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Wurzach

Unfallflucht

Einen am Straßenrand geparkten Audi gestreift hat am Donnerstagmorgen zwischen 9.15 und 9.45 Uhr in der Schloßstraße ein Autofahrer, der nach der Kollision das Weite suchte. Der Flüchtige hinterließ an dem Wagen einen Schaden von 1.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07564/2013 um Hinweise auf den Verursacher.

Bad Wurzach

Beim Geldwechsel bestohlen

Opfer eines Geldwechsel-Betrügers ist ein 85 Jahre alter Mann am Mittwochmorgen vor dem Eingang eines Einkaufsmarktes im Weberweg geworden. Der Senior wurde von einem Unbekannten gegen 10.30 Uhr beim Betreten des Getränkemarktes angesprochen und um den Wechsel einer Zwei-Euro-Münze gebeten. Als der 85-Jährige das Geld wechselte, bot ihm der Unbekannte Hilfe beim Zusammensuchen des Kleingeldes an und griff offensichtlich unbemerkt in das Scheinfach der Geldbörse seines Opfers. Insgesamt entwendete der Täter einen hohen dreistelligen Euro-Betrag. Der Geldwechsel-Betrüger wird als etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte schwarze, kurze leicht wellige Haare und war vollständig dunkelblau und gepflegt gekleidet. Außerdem soll er gebrochen deutsch gesprochen haben. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen der Mann vor dem Getränkemarkt aufgefallen ist oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Weingarten

Motorradfahrerin stürzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt worden ist eine Motorradfahrerin, die am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Lindenstraße gestürzt ist. Die 25-Jährige verlor wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihre Maschine. Sie stürzte und schlitterte über die Straße, wobei sie sich die Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Baindt

Geschwindigkeits- und Handykontrollen

Fünfzehn Geschwindigkeitsverstöße und vier verbotene Handybenutzungen hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle auf der B 30 ahnden müssen. In der etwa eineinhalbstündigen Kontrolle wurden vier Verkehrsteilnehmer gestoppt, die in dem auf 100 km/h beschränkten Straßenabschnitt mit so hoher Geschwindigkeit unterwegs waren, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit knapp 150 km/h gemessen wurde. Auch auf die Fahrer, die während der Fahrt ihr Handy benutzt haben, kommen ein dreistelliges Bußgeld und eine Eintragung im Verkehrssünderregister zu.

Bad Waldsee

Gefährliche Überholmanöver - Fahrer unter Rauschgifteinfluss

Mehrfach gefährlich im Überholverbot überholt und mit zu hoher Geschwindigkeit auch immer wieder auf die Gegenspur gekommen sein soll ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der B 30 zwischen Bad Waldsee und Baindt. Der Gegenverkehr soll mehrfach abgebremst haben müssen, um eine Kollision zu verhindern. Eine Polizeistreife stoppte den Fahrer auf Höhe von Baindt. Wie die Kontrolle ergab, stand der 57 Jahre alte Lenker des Wagens unter Drogeneinfluss. Ihm wurden in der Folge zwei Blutproben entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er hat mit einer Anzeige zu rechnen. Personen, denen der Skoda-Lenker während seiner gefährlichen Fahrt aufgefallen ist, oder die sogar abbremsen oder ausweichen mussten, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei Weingarten zu melden.

Bad Waldsee

Hoher Schaden nach Unfall

Auf einem vorausfahrenden Pkw aufgefahren ist ein Lkw am Donnerstag kurz nach 12 Uhr in der Bleichestraße. Der 58-Jährige Schwerlastlenker übersah, dass der 42 Jahre alte Audi-Lenker vor ihm anhalten musste. Bei der wuchtigen Kollision entstand an dem Audi ein Schaden von 15.000 Euro, während sich dieser am Lkw auf etwa 5.000 Euro beläuft. Die Fahrer blieben unverletzt.

Wolpertswende

Bei Wendemanöver Motorradfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer erlitten, der am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Mochenwangen und Aulendorf von einem Pkw erfasst wurde. Die 60 Jahre alte Fahrerin des Daihatsu wollte auf Höhe von Geiger-Röschen in einem Hofraum wenden und wieder zurück in Richtung Aulendorf fahren, als sie beim Einfahren in die Landesstraße den 21-jährigen Zweiradlenker übersah. Dieser versuchte noch auszuweichen, stürzte aber durch die Kollision auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad und dem Daihatsu entstand ein Schaden, der sich insgesamt auf etwa 3.000 Euro belaufen dürfte.

