Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auseinandersetzung am Bahnhof

Leicht verletzt wurde ein 52 Jahre alter Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof am Mittwochnachmittag. Der 52-Jährige geriet mit einem 21-Jährigen aneinander und bedrohte diesen angeblich mit einem Messer. Der Jüngere versetzte dem 52-Jährigen daraufhin einen Kopfstoß. Grund für den Streit war wohl die verweigerte Bitte nach einer Zigarette gewesen. Beide Beteiligten haben nun mit Strafanzeigen zu rechnen.

Ravensburg

Passantin angefahren

Gestürzt ist eine Passantin, nachdem sie am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr in der Eisenbahnstraße von einer Autofahrerin touchiert wurde. Die 80 Jahre alte Smart-Lenkerin übersah die 65-jährige Fußgängerin beim rückwärts Ausparken. Diese erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Am Pkw entstand kein Schaden.

Ravensburg

Unfall in der Georgstraße

Sachschaden von etwa 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Georgstraße entstanden. Der 23 Jahre alter Fahrer eines BMW fuhr aus einer Parklücke auf die Straße und übersah dabei einen die Georgstraße entlangfahrenden 76-Jährigen, der ebenfalls in einem BMW unterwegs war. Nach der Kollision der beiden Pkw war der Wagen des Unfallverursachers so stark beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste.

Horgenzell

Bekiffter Autofahrer

Mutmaßlich unter der Wirkung von Rauschgift stand ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Mittwochabend auf der Ortsdurchfahrt von Gossetsweiler aus dem Verkehr gezogen hat. Während einer Verkehrskontrolle zeigte der 32 Jahre alte Fahrer Anzeichen für Drogenbeeinflussung und nachdem auch ein Vortest den Verdacht bestätigte, musste er in einem Krankenhaus Blut abgeben. Dieses wird nun untersucht. Sollten mit der Untersuchung Drogen im Blut nachgewiesen werden können, hat er mit einer Anzeige zu rechnen. Zudem fand die Polizei im Auto des Mannes einen Cannabis-Joint. Dieser wurde beschlagnahmt und der 32-Jährige wegen Drogenbesitzes angezeigt.

Weingarten

Feuerwehreinsatz in der Benzstraße

Wegen des Brandes einer Heizungsanlage war die Feuerwehr am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr in der Benzstraße am Werk. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt der Heizungsanlage für eine leichte Rauchentwicklung gesorgt hat. Personen kamen nicht zu Schaden, auch Sachschaden entstand keiner. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr lüfteten die Räumlichkeiten. Die Bewohner, die kurzzeitig das Gebäude verlassen mussten, konnten nach der Durchlüftung wieder in ihre Wohnungen.

Aulendorf

Autofahrer beleidigt und ausgebremst - Zeugen gesucht

Wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt der Polizeiposten Altshausen und sucht aktuell noch Zeugen. Bereits am Freitag soll ein Peugeot-Fahrer gegen 7 Uhr in der Zollenreuter Straße zwischen der Rugetsweiler Brücke und der Abzweigung nach Münchenreute einem vorausfahrenden 46 Jahre alten Lenker eines Opel Astra sehr dicht aufgefahren sein. In der Folge überholte der Peugeot-Lenker den Astra gefährlich im Kurvenbereich und bremste das Fahrzeug auf Höhe der Kapelle aus. Der Beifahrer des Peugeot stieg aus und beleidigte den Fahrer wortstark. Mehrere nachfolgende Fahrzeug-Lenker mussten anhalten und zwangen den Aggressor letztlich dazu, seine Fahrt fortzusetzen. Kurze Zeit später passte der Autofahrer den 46-Jährigen abermals ab, stieg aus und beleidigte und bespuckte ihn. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere nachfolgende Verkehrsteilnehmer, werden nun gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 mit dem Polizeiposten Altshausen in Verbindung zu setzen.

Altshausen

Auto landet in Graben

Ein 82 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der Strecke zwischen Altshausen und Ebenweiler mit seinem Pkw im Graben gelandet. Der Senior geriet auf dem Weg nach Ebenweiler aus Unachtsamkeit nach links, überfuhr erst die Gegenfahrbahn und steuerte im Anschluss einen Graben hinab. Dort kippte sein Skoda auf die linke Seite. Ein vorbeifahrender Autofahrer hielt an und befreite den Verunfallten über das Schiebedach aus seinem Wagen. Der 82-Jährige erlitt glücklicherweise keine Verletzungen. Der Schaden an seinem Skoda wird indes auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Dieser musste abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Auffahrunfall fordert Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Landesstraße zwischen der B 30, Abfahrt Süd und Bad Waldsee hat sich am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr eine Autofahrerin verletzt. Die 25 Jahre alte Fiat-Lenkerin war in Richtung Bad Waldsee unterwegs und bemerkte zu spät, dass der 20 Jahre alte Suzuki-Fahrer vor ihr nach links in die Straße "Ballenmoos" abbiegen wollte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Schaden an den beiden Autos wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt.

Hoßkirch

Einbruch

In ein Wohnhaus in der Kirchstraße eingestiegen ist ein Einbrecher am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr. Der Täter brach augenscheinlich eine Kellertüre auf und durchsuchte im Haus sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen nahm er sowohl Bargeld wie auch Schmuck an sich. Da erst davon ausgegangen wurde, dass sich der Einbrecher noch im Haus befinden könnte, waren mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihund im Einsatz. Letztlich wurden die Einsatzkräfte dem Täter bislang nicht habhaft. Wer in der Zeit nach dem Einbruch im Bereich der Kirchstraße Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Bad Wurzach

Defekt an Heizung ruft Feuerwehr auf den Plan

Wegen einer angeblich brennenden Zentralheizung wurde die Feuerwehr am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr in den Kuckucksweg gerufen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt der Anlage für eine starke Rauchentwicklung gesorgt hat. Ein Schaden entstand glücklicherweise nicht, nach dem Durchlüften der Räumlichkeiten rückten die Wehrleute wieder ab.

Bad Wurzach

Betrunkener Radler

Einen über den Durst getrunken hat offensichtlich ein Fahrradfahrer, den die Polizei am frühen Donnerstag in der Ravensburger Straße stoppte. Die Beamten wurden auf den 33 Jahre alten Zweiradlenker aufmerksam, da er ohne Licht unterwegs war. Nachdem ein Atemalkoholtest bei dem Radler einen Wert von über 2,3 Promille ergab, untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt noch an Ort und Stelle. Ihm wurde in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Sollte dieser Wert die hohe Alkoholisierung bestätigen, hat er mit einer Anzeige zu rechnen.

Wangen

Kindsmutter angegriffen

Nach dem Sturz ihres Kindes mit einem Roller geriet eine 39 Jahre alte Frau derart in Rage, dass sie sowohl zwei von dessen Spielkameraden sowie deren Mutter angriff. Da die 39-Jährige davon ausging, dass die 11 und 12 Jahre alten Spielkameraden für den Sturz verantwortlich seien, verpasste sie diesen eine Ohrfeige und zog sie an den Haaren. Nachdem die Mutter der Kinder die 39-Jährige zur Rede stellte, griff sie auch diese an und schlug sie mehrmals. Sie hat nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell