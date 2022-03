Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Jogger angegriffen - Polizei bittet um Hinweise zu aggressivem Hundehalter

Nachdem ein unbekannter Mann einen Jogger am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Hochstraße körperlich attackiert und dabei leicht verletzt hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Das 27-jährige Opfer hatte seinen Kontrahenten bereits in der Unteren Mühlbachstraße darum gebeten, besser auf dessen Hund aufzupassen, woraufhin der Angreifer ihn kurze Zeit später im Bereich eines Blumengeschäfts abgepasst und mehrfach auf ihn eingeschlagen haben soll. Erst nachdem zwei Passanten hinzukamen, ließ er von seinem 27-jährigen Gegenüber ab und ergriff die Flucht. Die Polizei ermittelt nun strafrechtlich und bittet Personen, die den Hergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Mann, der mit einer schwarzgrauen französischen Bulldogge unterwegs war, geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Bargeld aus Haus gestohlen

Ein Unbekannter hat sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr über eine offenbar unverschlossene Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Berblingerstraße verschafft und Bargeld gestohlen. Der Dieb entwendete einen zweistelligen Euro-Betrag, flüchtete und wurde dabei von einem Zeugen beobachtet. Der Täter wird als etwa 180 bis 190 cm groß, schlank und ungepflegt beschrieben. Er soll mit einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum bislang Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwochnachmittag gegen etwa 16.15 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Lippertsreuter Straße geparkten Fiat Tipo angefahren. Trotz des dabei verursachten Sachschadens in Höhe von rund 1.000 Euro setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend im Kreisverkehr der Zeppelinstraße / Riedheimer Straße ereignete. Eine 55 Jahre alte Fiat-Lenkerin fuhr von der Zeppelinstraße in den Kreisverkehr in Richtung Markdorf ein und übersah dabei den VW-Multivan eines Vorfahrtsberechtigten. Die Unfallverursacherin und der 35-jährige VW-Fahrer blieben bei der wuchtigen Kollision glücklicherweise unverletzt. Am Fiat entstand rund 8.000 Euro, am VW etwa 20.000 Euro Sachschaden.

Markdorf

Auto fährt in Gartenhecke

Ein Fahrfehler war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 10 Uhr in der Straße "Am Sportplatz" ereignet hat. Ein 77 Jahre alter Opel-Fahrer war in Richtung Ensisheimer Straße unterwegs. Aufgrund Gegenverkehrs wollte er hinter einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen einscheren, schlug sein Lenkrad zu stark ein und fuhr in eine Gartenhecke. Da sich der Wagen in der Folge in dem Gebüsch festgefahren hatte, musste ein Abschleppdienst verständigt werden, der sich um den Opel kümmerte. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Owingen

Baumaschine gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Einen Anhänger mit einem Bauaufzug haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag von einem Firmengelände in der Straße "Hankenberg" gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Personen, die Zeugen der Tat wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zur gestohlenen orangefarbenen Arbeitsmaschine der Marke Boecker, Typ HD 26, geben können, werden gebeten, unter Tel. 07551/804-0 Kontakt mit der Polizei Überlingen aufzunehmen.

Salem

"Erhängte" Schaufensterpuppe auf Schlossseeinsel sorgt für Aufsehen

Eine lebensgroße und einem Menschen zum Verwechseln ähnelnde Schaufensterpuppe sorgte am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr am Schlosssee in Mimmenhausen für einen Einsatz der Polizei. Passanten hatten eine auf der dortigen Insel erhängte Person gemeldet, woraufhin die Einsatzkräfte ausrückten. Erst nachdem sich die Beamten des Polizeipostens über den dort errichteten Parcours über das Wasser Zugang zur Insel verschafft hatten und die scheinbar leblose "Person" aus der Nähe begutachteten, konnten sie Entwarnung geben. Das alarmierte Großaufgebot an Rettungskräften, samt einem Hubschrauber, konnte ihre Anfahrt / Anflug abbrechen. Wer die bekleidete Puppe dort platziert hat, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Um weitere Missverständnisse zu vermeiden, stellten die Polizisten die Puppe sicher und übergaben sie der Gemeinde Salem.

Nesselwangen

Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer zu, als er am Mittwoch gegen 9.45 Uhr in der Hohenfelsstraße gestürzt ist. Der 63-Jährige war auf der Straße "Giessberg" unterwegs und wollte nach links in die Vorfahrtsstraße einbiegen. Dabei kam er aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall, zog sich beim Sturz eine mutmaßlich mittelschwere Beinverletzung zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

