Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Brand verursacht hohen Sachschaden

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch gegen 14 Uhr beim Brand in einem Gebäude in der Straße "Kirchberg" entstanden. Ein Passant nahm einen Rauchmelder und Rauch aus dem ersten Obergeschoss wahr und verständigte die Rettungskräfte. Trotz der starken Rauchentwicklung konnten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr ins Obergeschoss vordringen und ein dort ausgebrochenes Feuer löschen. Um Glutnester im Dach zudem ausschließen zu können, mussten die Wehrleute Teile des Dachs entfernen. Ermittler des Polizeireviers Sigmaringen gehen derzeit von einem technischen Defekt an einem Gerät aus und schließen Fremdeinwirkung aus. Der Sachschaden an dem Gebäude wird auf rund 120.000 Euro beziffert, Personen wurden nicht verletzt.

Sigmaringen

Unfallverursacher hinterlässt rund 5.000 Euro Sachschaden

Einen in der Bittelschießer Straße abgestellten Toyota Yaris hat im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker massiv beschädigt. Der Unbekannte prallte gegen die linke Fahrzeugseite und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Gepflanzten Baum ausgerissen

Einen üblen Scherz haben sich Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Gelände des Landesarchivs in der Karlstraße erlaubt. Sie rissen einen frisch gepflanzten Baum aus dem Erdreich und verursachten so Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Schmierfink verunstaltet Gebäude

Die Fassade eines Gebäudes in der Paradiesstraße hat ein Schmierfink im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Frau entgeht in letzter Sekunde Betrug

Um ein Haar Opfer von Betrügern wurde eine 83 Jahre alte Frau am Mittwoch. Die Seniorin erhielt von einem Unbekannten eine Nachricht auf ihr Smartphone, der sich als ihr Sohn ausgab und behauptete, eine neue Mobilnummer zu besitzen. Da sein Online-Banking gesperrt sei, bat er die 83-Jährige, eine Rechnung für ihn zu überweisen. In der Annahme, Kontakt mit ihrem echten Sohn zu haben, füllte die Frau einen Überweisungsträger aus und schickte ihn an ihre Bank. In der Folge bat der Betrüger die Seniorin, eine weitere Rechnung zu begleichen, was die Frau ebenfalls veranlasste. Erst als die 83-Jährige Kontakt mit ihrer Tochter hatte, flog der Schwindel auf. Die Überweisungen konnten von der Bank zurückgehalten werden, sodass der Seniorin kein finanzieller Schaden entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs und warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche. Über Messenger-Dienste schreiben die Täter ihre Opfer an und geben sich als Familienangehörige aus. In der Folge versuchen sie durch geschickte Kommunikation, die Geschädigten dazu zu bringen, Überweisungen von teils hohen Geldbeträgen zu veranlassen. Gehen Sie auf Nachrichten von fremden Nummern nicht ein, sondern nehmen Sie selbstständig Kontakt zu Ihren Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern auf. Überweisen Sie niemals Geld an Fremde oder fremde Konten. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, so verständigen Sie umgehend ihre nächstgelegene Polizeidienststelle. Weitere Tipps und Informationen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Bad Saulgau

Vorfahrt missachtet - eine Verletzte

Leichte Verletzungen erlitt eine 42-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall. Eine 44 Jahre alte VW-Fahrerin missachtete an der Einmündung der Gutenbergstraße in die Buchauer Straße die Vorfahrt der Roller-Lenkerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte die 42-Jährige zu Boden und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am VW entstand geringer Sachschaden, am Roller ein solcher von etwa 500 Euro.

Ostrach

Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Kriminalpolizei Sigmaringen gegen einen 24-jährigen Mann. Dieser steht im dem Verdacht, am Dienstag gegen 22.30 Uhr eine 18-Jährige, die nach einer Faschingsveranstaltung in ihrem Auto auf einem Parkplatz auf dem Herbert-Barth-Platz gesessen ist, unsittlich berührt zu haben. Der 24-Jährige hätte demnach die 18-Jährige zunächst angesprochen und ihr dann durch das geöffnete Autofenster hindurch unvermittelt zunächst über das Gesicht gestreichelt und sie dann an der Brust angefasst. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung wurde der mit über einem Promille alkoholisierte junge Mann vorläufig festgenommen. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei zu melden.

Gammertingen

Fahrzeug angefahren

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr in der Sigmaringer Straße hinterlassen. Der Unbekannte stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Opel Corsa und fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Veringenstadt

Beim Wenden Türe und Hecke beschädigt

Der bislang unbekannte Fahrer eines Citroen Jumpers hat am Mittwoch zwischen 13.30 und 14 Uhr in der Inneringer Straße Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Der Unbekannte prallte beim Wenden zunächst gegen eine Hoftüre aus Stahl und in der Folge gegen eine Hecke. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des Klein-Lkw, dessen Kennzeichen bekannt ist, weiter. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Unfallflucht.

Krauchenwies

Arbeitsunfall

Der Lenker einer Planierraupe wurde bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch gegen 8.30 Uhr in Bittelschieß leicht verletzt. Der 29-Jährige war in der Straße "Am Gipfele" damit beschäftigt, Erdhaushub in einer Grube zu verteilen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Mann mit der Planierraupe über den Rand der Grube und rutschte den steilen Abhang hinunter. Aufgrund des unzugänglichen Geländes musste der Arbeiter von einem Rettungshubschrauber aus seiner Lage gerettet werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Planierraupe entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden.

